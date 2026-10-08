Hơn 63.000 cổ đông mua ưu đãi cổ phiếu SHB giá 12.500 đồng, đợi 5 tháng chưa được giao dịch, thị giá còn 10.050 đồng

Phiên 8/10, cổ phiếu Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (mã SHB) giảm kịch sàn xuống mức 10.050 đồng/cp, thấp nhất kể từ giữa tháng 4 năm ngoái. Cổ phiếu rơi sâu khiến cổ đông mua ưu đãi trong đợt chào bán của ngân hàng này hồi tháng 4 như “ngồi trên đống lửa”.

Theo báo cáo kết quả chào bán công bố đầu tháng 6, SHB đã chào bán ưu đãi tổng cộng 459,37 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 100:10) với giá 12.500 đồng/cp. Ngày đăng ký cuối cùng là 6/4/2026, thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu kết thúc vào ngày 4/5.

Đợt chào bán đã hoàn tất vào ngày 27/5. Trong đó, 94,55% tổng lượng chào bán tương đương 434,3 triệu cổ phiếu đã được phân phối cho 63.712 cổ đông. Đây là số cổ phiếu không bị hạn chế chuyển nhượng.

Đến nay là gần 5 tháng kể từ ngày kết thúc đợt chào bán ưu đãi, 434,3 triệu cổ phiếu nói trên vẫn chưa được niêm yết bổ sung và giao dịch. Trong khi đó, thị giá SHB hiện đã thấp hơn gần 20% so với giá ưu đãi mà ngân hàng chào bán cho cổ đông.

Ngoài ra, 25 triệu cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết được SHB chào bán cho 3 nhà đầu tư là CTCP Quản lý Quỹ PVI, Quỹ Đầu tư Hạ tầng PVI và Quỹ Đầu tư HPP, sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm.

Bên cạnh phương án chào bán cho cổ đông hiện hữu, SHB còn chào bán 200 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong, ngoài nước. Danh sách tham gia có các quỹ thuộc Dragon Capital, Korea Investment Management (KIM), VinaCapital, Hanwha Life Việt Nam và nhóm PVI,… Cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm.

Ngoài ra, SHB còn phát hành 90,6 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). Sau các đợt phát hành, vốn điều lệ của SHB tăng từ gần 46.000 tỷ đồng lên hơn 53.400 tỷ đồng.