VinFast hợp tác với hơn 50 showroom tại 15 bang Ấn Độ, nhắm tới thị trường xe 2 bánh lớn nhất thế giới

Ngày 8/10, VinFast chính thức ký kết Ý định thư hợp tác (LOI) với hơn 50 đại lý xe máy điện đầu tiên ở 15 bang, vùng lãnh thổ tại Ấn Độ.

Theo thỏa thuận, VinFast và các đại lý sẽ phối hợp triển khai hơn 50 showroom xe máy điện, tại 34 thành phố thuộc 15 bang, vùng lãnh thổ, gồm: Delhi NCR, Rajasthan, Punjab ở miền Bắc; Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Uttar Pradesh ở miền Trung; Maharashtra và Gujarat ở miền Tây; Karnataka, Telangana, Tamil Nadu, Kerala và Andhra Pradesh ở miền Nam; cũng như West Bengal và Odisha ở miền Đông.

Đây đều là những thành phố và khu vực có thị trường xe hai bánh quy mô lớn, tạo dư địa đáng kể cho quá trình điện hóa giao thông. Sự hiện diện tại đây sẽ tạo điều kiện thuận lợi để VinFast tiếp tục đưa sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng địa phương.

Bà Võ Thị Cẩm Tú, Giám đốc Điều hành VinFast Xe máy điện Thị trường Quốc tế, cho biết Ấn Độ là một trong những thị trường quan trọng nhất trong câu chuyện tăng trưởng toàn cầu của VinFast, và sự hợp tác này thể hiện quy mô tham vọng mà doanh nghiệp dành cho khu vực.

Ông Anurag Saxena, Tổng Giám đốc VinFast Xe máy điện Ấn Độ, chia sẻ, việc hợp tác với hơn 50 đối tác đại lý tại 15 bang, vùng lãnh thổ với 34 thành phố là bước khởi đầu để hãng đưa xe máy điện VinFast phủ khắp Ấn Độ. Song song với đó, doanh nghiệp cũng đang xây dựng hạ tầng sạc và tăng cường dịch vụ hậu mãi tại đây.

VinFast gia nhập thị trường giao thông xanh Ấn Độ từ năm 2025, với hoạt động phân phối và sản xuất, lắp ráp ô tô điện. Sự kiện ký kết LOI lần này đánh dấu bước mở rộng mới của VinFast tại thị trường gần 1,5 tỷ dân, đồng thời là lần đầu tiên hãng xây dựng mạng lưới phân phối dành riêng cho các sản phẩm xe máy điện tại Ấn Độ.

Với quy mô dân số lớn và nhu cầu di chuyển cao, Ấn Độ hiện là thị trường xe hai bánh lớn nhất thế giới, với 21,41 triệu xe hai bánh được đăng ký trong năm tài khóa 2025-2026, trong đó xe chạy điện chỉ chiếm 6,54%. Tỷ lệ này cho thấy quá trình xanh hóa giao thông tại Ấn Độ còn nhiều dư địa, mở ra tiềm năng rất lớn để VinFast mở rộng hiện diện tại thị trường này.