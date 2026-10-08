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Giá xe Honda UC3 mới nhất tháng 10/2026

| | Thị trường

Honda UC3 sở hữu pin LFP 3,174 kWh, tầm hoạt động 120 km, hỗ trợ sạc nhanh và tích hợp nhiều tính năng phục vụ việc di chuyển trong đô thị.

Honda UC3 là mẫu xe máy điện được thiết kế để sử dụng trong môi trường đô thị. Xe mang kiểu dáng scooter với những đường nét bo tròn, thân xe liền mạch và phần đuôi vuốt gọn.

Cụm đèn phía sau dạng thanh ngang tạo điểm nhận diện riêng, trong khi phần thân xe khá đầy đặn. Một trong những điểm thực dụng của UC3 là cốp chứa đồ 26 lít, dung tích tương đối tốt đối với một mẫu xe điện đô thị.

UC3 có màn hình TFT 5 inch, kết nối điện thoại thông qua Honda RoadSync, hỗ trợ các tính năng như dẫn đường và nghe gọi. Xe cũng có USB Type-C, Smart Key và phanh tái sinh.

Honda UC3 sử dụng pin lithium sắt phosphate (LFP) dung lượng 3,174 kWh, đặt cố định dưới sàn. Pin đạt chuẩn chống nước IP67 và đáp ứng tiêu chuẩn an toàn UNR136.

Xe có thể di chuyển khoảng 120 km mỗi lần sạc theo tiêu chuẩn WMTC và đạt tốc độ tối đa khoảng 82 km/h theo công bố của hãng.

Honda cũng trang bị cho UC3 ba chế độ lái gồm Econ, Standard và Sport để phù hợp với nhiều kiểu sử dụng khác nhau trong phố.

Bên cạnh đó, UC3 còn có chế độ hỗ trợ lùi (reverse assist), một tính năng khá hiếm trên xe máy điện cỡ nhỏ nhưng hữu ích khi dắt xe hoặc xoay đầu trong bãi đỗ hẹp.

Điểm đáng chú ý của Honda UC3 là khả năng sạc nhanh theo chuẩn CHAdeMO. Với bộ sạc 1.200 W, xe có thể sạc từ 20% lên 80% trong khoảng 2 giờ , và từ 0% lên 100% trong khoảng 4 giờ.

Giá xe Honda UC3 mới nhất tháng 10/2026

Phiên bản Màu sắc

Giá bán lẻ đề xuất (VAT 8%)

Giá kích cầu

(VAT 8%)

Honda UC3 Tiêu chuẩn

- Xanh ngọc trai Tahiti

- Trắng ngọc trai

78.545.455 VNĐ 56.545.455 VNĐ
Honda UC3 Đặc biệt

Đen thiên thạch

79.920.000 VNĐ 57.920.000 VNĐ

Theo Phan Hoàng/VTC News

VTC News

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