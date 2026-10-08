CTCP Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng (mã: BED) thông báo 19/10 tới sẽ là ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức 2026 bằng tiền mặt, tỷ lệ 40% (1 cổ phiếu được nhận 4.000 đồng). Ngày thanh toán dự kiến vào 30/10/2026. Với 3 triệu cổ phiếu đang lưu hành, BED sẽ phải chi khoảng 12 tỷ đồng để thanh toán cổ tức đợt này.

Theo tìm hiểu, CTCP Sách và Thiết bị trường học Đà Nẵng (BED) tiền thân là doanh nghiệp Nhà nước thành lập từ năm 1982, trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng. Doanh nghiệp hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực kinh doanh, phát hành sách giáo khoa, sách tham khảo, thiết bị và đồ dùng trường học, đồng thời tham gia in ấn và cung ứng các sản phẩm phục vụ ngành giáo dục. BED thực hiện cổ phần hóa năm 2004 và đưa cổ phiếu lên giao dịch trên HNX từ năm 2009.

BED được biết đến là doanh nghiệp có truyền thống trả cổ tức tiền mặt đều đặn hàng năm. Những năm gần đây, công ty chi cổ tức năm 2022 ở mức 13%, năm 2023 và 2024 cùng ở mức 22%, còn năm 2025 là 19%. Đáng chú ý, trong quá khứ BED từng trả cổ tức tới 38% vào năm 2017 và 93% vào năm 2019.

Về hoạt động kinh doanh, năm 2025, BED ghi nhận doanh thu khoảng 73,7 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 5,2 tỷ đồng. Sang năm 2026, doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu 75 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế khoảng 5,05 tỷ đồng.

Sau nửa đầu năm, doanh thu lũy kế đạt khoảng 31,2 tỷ đồng, tương đương 42% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 0,9 tỷ đồng, mới hoàn thành khoảng 18% mục tiêu cả năm. Cuối năm 2025, doanh nghiệp có tổng tài sản gần 51,9 tỷ đồng, trong đó nợ phải trả chỉ khoảng 10,2 tỷ đồng, còn vốn chủ sở hữu đạt gần 41,8 tỷ đồng.

Trên thị trường, cổ phiếu BED đóng cửa phiên 8/10 giữ nguyên tại mốc 23.600 đồng/cp. Cổ phiếu này đã trong trạng thái "tắt thanh khoản" trong vòng hơn nửa năm trở lại đây, kể từ tháng 2/2026.