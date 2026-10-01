Trung Quốc mua vàng mạnh nhất trong 3 năm, chuyện gì đang xảy ra?

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) công bố hôm thứ Tư cho biết đã tăng dự trữ vàng thêm 21 tấn trong tháng 9.

Đây là tháng thứ 23 liên tiếp NHTW nước này tăng dự trữ vàng. Thậm chí, khối lượng mua ròng trong tháng 9 còn là mức cao nhất trong vòng 3 năm, kể từ tháng 9/2023. Từ đầu năm 2026, Trung Quốc mua ròng hơn 100 tấn vàng, qua đó nâng tổng dự trữ lên 2.410 tấn.

Trung Quốc đẩy mạnh dự trữ vàng khi giá có xu hướng giảm sau nhịp hồi phục trong tháng 8. Tính từ đỉnh hồi cuối tháng 1 năm nay, giá vàng đã giảm khoảng 25% và hiện đang giao dịch quanh vùng 4.100 – 4.200 USD/oz. Theo Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và USD tăng mạnh, cùng sự sụt giảm ở các vị thế hợp đồng tương lai, đã đẩy giá vàng giảm.

Điều đáng nói, động thái của NHTW Trung Quốc không hẳn đến từ kỳ vọng giá. Nhìn lại quá trình tăng dự trữ kéo dài 2 năm trở lại đây có thể thấy Trung Quốc mua vàng bất chấp giá lên hay xuống. Lực mua gia tăng rõ rệt từ tháng 3 năm nay khi xung đột tại Trung Đông nổ ra làm rấy lên vấn đề rủi ro địa chính trị trên toàn cầu.

Có thể thấy, vàng vật chất được lưu giữ trong phạm vi kiểm soát của quốc gia đang trở thành lựa chọn hàng đầu. Xu hướng tăng dự trữ vàng diễn ra ngay cả khi giá đã tăng mạnh lên những vùng cao kỷ lục. Điều đó cho thấy các NHTW có thể đang ưu tiên mục tiêu dài hạn về cơ cấu dự trữ hơn là cố gắng tối ưu hóa thời điểm mua.

Với những quốc gia có lượng dự trữ ngoại hối lớn, việc phân bổ một phần tài sản sang vàng có thể giúp cải thiện khả năng chống chịu trước các cú sốc tài chính và địa chính trị. Hơn nữa, vàng giúp các NHTW đa dạng hóa danh mục mà không phụ thuộc vào nghĩa vụ thanh toán của một chính phủ nước ngoài.

Theo thống kê từ đầu năm 2024, chỉ có 2 tháng các NHTW giảm dự trữ vàng. Riêng trong tháng 8/2026, các NHTW toàn cầu đã bổ sung khoảng 39 tấn vàng vào dự trữ, đánh dấu tháng thứ 5 liên tiếp mua ròng. Tính chung 8 tháng đầu năm 2026, các NHTW đã mua ròng 170 tấn vàng, trong đó Trung Quốc và Ba Lan tiếp tục dẫn đầu về khối lượng.

Khảo sát 2026 của WGC cho thấy 74% các NHTW được khảo sát dự kiến tỷ trọng USD trong dự trữ toàn cầu sẽ giảm vừa hoặc giảm đáng kể trong 5 năm tới, trong khi vàng được kỳ vọng tăng. Các lý do được nêu gồm đa dạng hóa, phòng ngừa rủi ro địa chính trị và vai trò trú ẩn. Nếu xu hướng mua ròng của NHTW tiếp tục kéo dài, đây sẽ là một yếu tố hỗ trợ quan trọng đối với nhu cầu vàng toàn cầu trong những năm tới.

Quan trọng hơn, sự thay đổi trong hành vi của nhóm nhà đầu tư này đang cho thấy một chuyển dịch lớn: vàng đang dần trở lại vị trí trung tâm trong hệ thống dự trữ quốc gia, trong khi vai trò của vàng như một công cụ phòng vệ trước những bất ổn của hệ thống tài chính và tiền tệ toàn cầu ngày càng được đề cao.