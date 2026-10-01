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VinFast bất ngờ “đắt hàng” tại quốc gia đông dân nhất thế giới

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VinFast bất ngờ “đắt hàng” tại quốc gia đông dân nhất thế giới

Theo SSI, VinFast đang đi đúng lộ trình để hoàn thành mục tiêu bán 300.000 ô tô điện trong cả năm 2026.

Theo báo cáo cập nhật sau Hội nghị Nhà đầu tư Vingroup của Chứng khoán SSI, Ấn Độ đang nổi lên là một trong những điểm sáng trong quá trình mở rộng quốc tế của VinFast. Đây cũng là thị trường đặc biệt đáng chú ý khi Ấn Độ hiện là quốc gia đông dân nhất thế giới, với gần 1,5 tỷ người.

SSI cho biết trong số các thị trường nước ngoài, VinFast ghi nhận diễn biến tích cực tại Ấn Độ với khoảng 3.000 xe được bán ra trong tháng 9, theo dữ liệu VAHAN. Nhu cầu chủ yếu đến từ nhóm khách hàng cá nhân, trong khi danh mục sản phẩm phù hợp cũng được đánh giá là một yếu tố hỗ trợ. Trái lại, tốc độ tăng trưởng tại Indonesia chậm hơn do mức độ cạnh tranh cao hơn.

Diễn biến tại Ấn Độ nằm trong bối cảnh VinFast tiếp tục đẩy mạnh quy mô bán hàng toàn cầu. Trong 6 tháng đầu năm 2026, hãng đã bàn giao 128.662 ô tô điện và 429.175 xe máy điện. Việt Nam vẫn là thị trường cốt lõi, với 154.073 ô tô điện được bàn giao trong 8 tháng đầu năm. Theo SSI, VinFast đang đi đúng lộ trình để hoàn thành mục tiêu bán 300.000 ô tô điện trong cả năm 2026. Doanh số từ các bên liên quan trong những năm gần đây chiếm khoảng 20-25% tổng sản lượng xe bán ra.

Không chỉ mở rộng mảng ô tô, VinFast cũng đang tăng tốc với xe máy điện tại thị trường Ấn Độ. Ngày 8/10, VinFast Ấn Độ ký ý định thư hợp tác với hơn 50 đại lý tại 15 bang và vùng lãnh thổ, hướng tới triển khai hơn 50 showroom xe máy điện tại 34 thành phố. Đây là lần đầu hãng xây dựng mạng lưới phân phối riêng dành cho xe máy điện tại quốc gia này.

Dư địa của thị trường được đánh giá còn lớn khi Ấn Độ hiện là thị trường xe hai bánh lớn nhất thế giới. Trong năm tài khóa 2025-2026, nước này ghi nhận 21,41 triệu xe hai bánh đăng ký, trong khi xe điện mới chiếm 6,54%. Song song với mở rộng hệ thống đại lý, VinFast cũng cho biết đang phát triển hạ tầng sạc và tăng cường dịch vụ hậu mãi tại Ấn Độ.

Bên cạnh mục tiêu tăng doanh số, VinFast đang tập trung cải thiện cấu trúc chi phí. Ban lãnh đạo kỳ vọng chi phí nguyên vật liệu có thể giảm 10-15% trong giai đoạn 2026-2027 nhờ các nền tảng xe thế hệ mới và quá trình tối ưu hóa liên tục.

Chi phí vốn của VinFast trong năm 2026 dự kiến trên 1 tỷ USD. Theo kế hoạch, capex có thể giảm trong năm 2027 trước khi tăng trở lại vào năm 2028 do nhu cầu nâng cấp nhà máy.

VinFast cũng đang mở rộng phạm vi hoạt động sang bất động sản. Doanh nghiệp đã mua lại 100% vốn CTCP Đầu tư Bất động sản Ngọc Hồi, đơn vị nắm 20% lợi ích kinh tế tại dự án Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội (Global Sportia). Theo SSI, VinFast dự kiến tham gia các khâu thiết kế, bán hàng, marketing và vận hành dự án.

Những bước đi trên diễn ra trong bối cảnh hệ thống pháp nhân VinFast tại Việt Nam vừa trải qua đợt tái cấu trúc lớn. Cuối tháng 9, CTCP Sản xuất và Kinh doanh VinFast nâng vốn điều lệ lên hơn 214.009 tỷ đồng sau khi sáp nhập CTCP Nghiên cứu Đầu tư và Phát triển Tương Lai, sau đó đổi tên thành CTCP Sản xuất, Đầu tư và Phát triển Tương Lai.

Mai Chi

Việt Nam hàng ngày

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