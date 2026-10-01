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CTCK điểm danh 8 cổ phiếu có câu chuyện tăng trưởng riêng trong quý 4

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CTCK điểm danh 8 cổ phiếu có câu chuyện tăng trưởng riêng trong quý 4

Công ty chứng khoán này cho rằng mức định giá thấp, kết hợp với tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp tích cực, vẫn mở ra cơ hội đầu tư trung và dài hạn dù triển vọng quý 4 được nhìn nhận thận trọng hơn.

Dù hạ dự báo vùng điểm hợp lý của VN-Index cuối năm 2026 xuống 1.800 điểm và giữ quan điểm thận trọng hơn đối với thị trường quý 4, Chứng khoán KBSV trong báo cáo mới đây cho rằng cơ hội vẫn hiện hữu ở một số doanh nghiệp có nền tảng cơ bản và động lực tăng trưởng riêng.

Theo KBSV, bối cảnh chung vẫn còn nhiều yếu tố gây sức ép, đặc biệt là căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông, giá năng lượng neo cao và mặt bằng lãi suất trong nước khó hạ nhiệt rõ rệt trong phần còn lại của năm. Tuy vậy, tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp niêm yết vẫn là điểm sáng, với EPS toàn thị trường năm 2026 được dự báo tăng 33% so với cùng kỳ.

Trong nhóm bán lẻ, FPT Retail (mã: FRT) được KBSV chú ý nhờ dư địa mở rộng của chuỗi Long Châu. Sau khi đã phủ sóng tại các thành phố lớn, hệ thống này đang tiếp tục tiến sâu về các địa bàn cấp 2, cấp 3. KBSV dự kiến Long Châu có thể mở thêm khoảng 400-450 cửa hàng trong năm 2026, trong khi mảng tiêm chủng cũng còn nhiều tiềm năng tăng trưởng dài hạn.

Với Thế giới di động (mã: MWG), động lực chính đến từ sự phục hồi của chuỗi Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh, cùng với quá trình mở rộng Bách Hóa Xanh. KBSV kỳ vọng doanh nghiệp tiếp tục hưởng lợi từ chu kỳ thay mới thiết bị điện tử, nhu cầu tiêu dùng cải thiện và việc mở mới khoảng 1.000 cửa hàng Bách Hóa Xanh trong năm 2026.

Ở nhóm bất động sản, Nhà Khang Điền (mã: KDH) được đánh giá tích cực nhờ sở hữu quỹ đất hơn 500 ha, tập trung tại khu vực TP.HCM. Doanh nghiệp cũng đang mở rộng quỹ đất thông qua các thương vụ M&A, đồng thời được kỳ vọng hưởng lợi nếu tiến độ pháp lý tại một số dự án lớn được tháo gỡ.

Trong nhóm ngân hàng, TCB và ACB cùng được KBSV đưa vào danh sách đáng chú ý. Với TCB, tăng trưởng tín dụng cao và thu nhập ngoài lãi được kỳ vọng tiếp tục đóng góp vào lợi nhuận. Trong khi đó, ACB được đánh giá cao ở chất lượng tài sản, khả năng kiểm soát nợ xấu và triển vọng cải thiện NIM khi áp lực trích lập dự phòng hạ nhiệt.

Đối với HPG, câu chuyện chính vẫn nằm ở nhu cầu thép nội địa. KBSV cho rằng đầu tư công, sự phục hồi của xây dựng dân dụng và khả năng thép cuộn cán nóng trong nước từng bước thay thế hàng nhập khẩu sẽ là những động lực quan trọng. Bên cạnh đó, biên lợi nhuận gộp được kỳ vọng cải thiện nếu giá bán duy trì tích cực trong khi chi phí nguyên liệu đầu vào hạ nhiệt.

Gemadept (mã: GMD) được chú ý nhờ triển vọng tăng trưởng công suất cảng trong trung hạn. Nam Đình Vũ 3 đã đi vào khai thác, trong khi Gemalink 2 dự kiến bổ sung thêm công suất từ năm 2027. KBSV cũng kỳ vọng giá dịch vụ cảng duy trì xu hướng tích cực, qua đó hỗ trợ tăng trưởng dài hạn.

Trong khi đó, VGC hưởng lợi từ triển vọng phục hồi của dòng vốn FDI và quỹ đất khu công nghiệp lớn, chủ yếu tập trung tại miền Bắc. Nhóm phân tích cho rằng nhu cầu thuê đất tại các khu công nghiệp vẫn là động lực chính, trong khi mảng vật liệu xây dựng có thể cải thiện cùng sự hồi phục của thị trường bất động sản.

Nhìn tổng thể, KBSV cho rằng định giá thị trường hiện đã về vùng tương đối hấp dẫn. P/E của VN-Index ở mức khoảng 13,5 lần, thấp hơn bình quân 5 năm, trong khi nếu loại trừ ảnh hưởng đột biến của nhóm Vingroup, P/E điều chỉnh chỉ còn khoảng 10,9 lần. Công ty chứng khoán này cho rằng mức định giá thấp, kết hợp với tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp tích cực, vẫn mở ra cơ hội đầu tư trung và dài hạn dù triển vọng quý 4 được nhìn nhận thận trọng hơn.

Ngọc Ly

Việt Nam hàng ngày

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