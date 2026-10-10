Một ngân hàng lên tiếng về tin đồn cổ phiếu

Ngân hàng SHB khẳng định, ngân hàng đã triển khai các phương án tăng vốn điều lệ theo kế hoạch đã được đại hội đồng cổ đông thông qua, bảo đảm tuân thủ đầy đủ trình tự, điều kiện và thủ tục pháp lý hiện hành, trong đó có các quy định liên quan.

Theo đó, phương án tăng vốn điều lệ của SHB lên 53.442 tỷ đồng đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận trên cơ sở phương án được đại hội đồng cổ đông thông qua.

SHB đã hoàn thành các thủ tục chào bán và phát hành cổ phiếu theo quy định và đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xác nhận kết quả chào bán. Các văn bản này đã được SHB công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

Ngân hàng SHB thông tin trước những tin đồn lan truyền sai sự thật (ảnh: SHB).

Số cổ phiếu phát hành thêm đã được đăng ký tại Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và ghi nhận vào tài khoản chứng khoán của cổ đông.

Hiện SHB đã nộp đầy đủ các hồ sơ đề nghị Ngân hàng Nhà nước sửa đổi mức vốn điều lệ ghi tại giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng theo quy định tại Thông tư số 50/2025 và Ngân hàng Nhà nước đang xem xét hồ sơ để sửa đổi mức vốn điều lệ mới tại Giấy phép.

Ngay sau khi được Ngân hàng Nhà nước ghi nhận việc tăng vốn điều lệ, SHB sẽ khẩn trương hoàn tất các thủ tục niêm yết bổ sung và công bố thông tin chính thức về thời điểm cổ phiếu được đưa vào giao dịch theo quy định.

SHB cho hay, tại ngày 30/6/2026, giá trị sổ sách cổ phiếu SHB đạt 16.360 đồng/cổ phiếu, cao hơn đáng kể so với thị giá hiện tại. Sự chênh lệch giữa giá trị sổ sách và giá giao dịch trên thị trường là một trong những yếu tố để nhà đầu tư tham khảo khi đánh giá mức định giá của cổ phiếu SHB, cùng với năng lực tài chính, hiệu quả kinh doanh và tiềm năng tăng trưởng dài hạn của Ngân hàng.

SHB khẳng định, hoạt động ngân hàng được duy trì bình thường, liên tục và ổn định. Các hoạt động huy động vốn, cấp tín dụng, thanh toán trong nước và quốc tế cùng các dịch vụ ngân hàng tiếp tục được triển khai theo kế hoạch. Ngân hàng thực hiện quản trị nguồn vốn, cân đối dòng tiền, giám sát thanh khoản và theo dõi các chỉ tiêu an toàn, bảo đảm chủ động trong điều hành và đáp ứng nhu cầu giao dịch của khách hàng.

SHB khuyến nghị khách hàng, cổ đông, nhà đầu tư và các bên liên quan thận trọng trước những thông tin không rõ nguồn gốc, chưa được kiểm chứng hoặc các nhận định mang tính suy diễn liên quan đến hoạt động của ngân hàng.

Ngày 8/10, thị trường lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng về những vấn đề được cho là liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của SHB.

Kết phiên giao dịch ngày 9/10, giá cổ phiếu SHB là 10.000 đồng/cổ phiếu.

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