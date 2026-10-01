SHS huy động lô trái phiếu 123 tỷ đồng

Mới đây, CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (MCK: SHS) đã có văn bản công bố thông tin về kết quả chào bán trái phiếu gửi đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Theo đó, SHS vừa chào bán thành công 1.230 trái phiếu mã SHSL12603 ra thị trường trong nước vào ngày 6/10/2026. Với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, lô trái phiếu có tổng giá trị phát hành 123 tỷ đồng.

Các thông tin về trái chủ, tài sản đảm bảo, mục đích phát hành,... không được công bố. Tuy nhiên, lô trái phiếu có kỳ hạn 1 năm, dự kiến đáo hạn vào 6/10/2027.

Ảnh minh họa: SHS

Theo công bố trên HNX, trước đó SHS đã phát hành 2 lô trái phiếu. Cụ thể, mã SHS12601 trị giá 119 tỷ đồng, được phát hành ngày 15/7/2026, kỳ hạn 1 năm, dự kiến đáo hạn vào ngày 15/7/2027.

Còn lại mã SHSL12602 trị giá 456 tỷ đồng được phát hành ngày 14/8/2026. Với kỳ hạn 1 năm, lô trái phiếu trên dự kiến đáo hạn ngày 14/8/2027.

Liên quan đến trái phiếu, mới đây SHS đã thông qua phương án chào bán trái phiếu riêng lẻ lần 3 năm 2026.

Cụ thể, SHS dự kiến chào bán 2.000 trái phiếu với mệnh giá là 100 triệu đồng/trái phiếu, qua đó huy động 200 tỷ đồng. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có bảo đảm.

Mục đích phát hành nhằm cơ cấu 3 khoản nợ của tổ chức phát hành. Các khoản nợ này sẽ đáo hạn trong tháng 10/2026 chi tiết như sau:

Nguồn: SHS

Cùng với đó, SHS cũng thông qua phương án chào bán trái phiếu riêng lẻ lần 4 năm 2026 với khối lượng 4.000 trái phiếu.

Mỗi trái phiếu có mệnh giá là 100 triệu đồng, qua đó huy động 400 tỷ đồng. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có bảo đảm.

Mục đích phát hành cũng nhằm cơ cấu một số khoản nợ sẽ đáo hạn trong tháng 10/2026 của tổ chức phát hành.

Điểm chung của cả 2 lô trái phiếu trên là đều có kỳ hạn 1 năm, lãi suất cố định 10,5%/năm. Thanh toán lãi 6 tháng/lần, có kèm điều khoản mua lại trước hạn theo thỏa thuận. Thời gian phát hành dự kiến trong quý IV/2026.