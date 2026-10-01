Từng thắng lớn với dầu gội X-Men, ông Phan Quốc Công đang tạm lỗ 16 tỷ đồng tại PNJ

Phiên 9/10, bảng điện mang đến diễn biến được cổ đông PNJ chờ đợi sau nhiều phiên chịu áp lực bán. Cổ phiếu tăng kịch trần lên 19.500 đồng, đến cuối phiên vẫn có gần 4 triệu đơn vị chờ mua trong khi bên bán gần như vắng bóng. Từ tình trạng khó tìm được người mua, PNJ bất ngờ trở thành cổ phiếu mà người muốn mua phải xếp hàng.

Dù vậy, một phiên tăng hết biên độ mới chỉ giúp lấy lại phần nhỏ giá trị đã mất. So với vùng giá hơn một tháng trước, thị giá PNJ vẫn thấp hơn quá nửa. Với những cổ đông đã mua vào trước đợt giảm sâu, sắc tím trên bảng điện đồng nghĩa khoản lỗ được thu hẹp, còn hành trình trở về giá vốn vẫn khá xa.

Trong số đó có chính người đang điều hành doanh nghiệp, ông Phan Quốc Công - Tổng Giám đốc PNJ. Chưa đầy hai tháng trước, Tổng Giám đốc PNJ hoàn tất một giao dịch đưa ông từ vị trí người quản lý trở thành cổ đông trực tiếp nắm giữ 1 triệu cổ phiếu. Giao dịch mua vào của ông Công diễn ra từ ngày 31/7 đến 14/8/2026, nâng tỷ lệ sở hữu lên khoảng 0,2% vốn công ty. Tạm tính theo thị giá trong giai đoạn giao dịch, số tiền ông chi ra khoảng 36 tỷ đồng, tương đương mức giá bình quân 36.000 đồng/cổ phiếu.

Tới hiện tại, lượng cổ phần trên chỉ còn giá trị 19,5 tỷ đồng, ước tính khoản đầu tư của ông Công tạm lỗ gần 17 tỷ đồng, tương ứng mức lỗ gần 46% sau gần hai tháng. Đây là phép tính theo giá vốn ước tính, chưa bao gồm phí và các khoản thu nhập liên quan, do giá mua thực tế không được công bố.

Nhắc tới ông Phan Quốc Công, nhiều người nhớ đến hành trình đưa một thương hiệu Việt tìm được chỗ đứng giữa thị trường hàng tiêu dùng có sự hiện diện của các tập đoàn đa quốc gia. Tại Công ty Hàng Gia Dụng Quốc Tế (ICP), X-Men chọn khai thác nhu cầu chăm sóc cá nhân dành riêng cho nam giới, từng bước mở rộng thị trường nhờ định vị rõ ràng và hệ thống phân phối.

Thành công ấy dẫn tới thương vụ Marico của Ấn Độ mua 85% cổ phần ICP năm 2011. Từ một thương hiệu nội địa, X-Men trở thành một phần trong chiến lược của tập đoàn nước ngoài, đánh dấu bước ngoặt trong hành trình xây dựng doanh nghiệp của ông Công.

Đến ngày 3/4/2026, ông tiếp nhận vị trí Tổng Giám đốc PNJ từ ông Lê Trí Thông. Từng tham gia HĐQT, ông Công không xa lạ với doanh nghiệp mà mình nhận điều hành. Phía trước khi ấy là cơ hội tiếp nối tăng trưởng của một nhà bán lẻ trang sức hàng đầu Viêt Nam vừa khép lại năm 2025 với doanh thu gần 35.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế khoảng 2.829 tỷ đồng và hệ thống 431 cửa hàng.

Nhưng khoảng ba tháng sau khi nhậm chức, biến cố liên quan tới kim cương xuất hiện. Vụ việc nguyên Giám đốc PNJ-Lab bị khởi tố đặt doanh nghiệp trước sức ép thông tin, dù Chủ tịch Cao Thị Ngọc Dung khẳng định đây là trách nhiệm pháp lý của cá nhân liên quan, không ảnh hưởng tới nguồn gốc hàng hóa của PNJ. Giao dịch mua cổ phiếu của ông Công diễn ra sau bước ngoặt này.

Những diễn biến tiếp theo cho thấy sức ép kéo dài sang cả các tổ chức đầu tư. Nhóm Sprucegrove bán gần 6,6 triệu cổ phiếu, giảm sở hữu từ 5,04% xuống 3,75%, dù mới trở thành cổ đông lớn trong tháng 8. Nhóm quỹ do T. Rowe Price Associates đại diện cũng hạ tỷ lệ xuống dưới 5% sau giao dịch ngày 2/10.

Ở chiều tích cực, PNJ vừa công bố kết quả kiểm định độc lập từ AIGS. Theo doanh nghiệp, các mẫu do Vinacontrol lấy ngẫu nhiên, niêm phong và gửi kiểm định đều là kim cương thiên nhiên, phù hợp thông số 4C đã công bố. Các mẫu kim cương PNJ đang kinh doanh được Vinacontrol bốc mẫu ngẫu nhiên, niêm phong và gửi đến các chuyên gia ngọc học của AIGS để tiến hành phân tích độc lập.

Việc tăng cường kiểm chứng độc lập là một trong những bước đi trong quá trình tái thiết của PNJ, hướng đến minh bạch thông tin, nâng cao năng lực quản trị và kiểm soát rủi ro, đồng thời củng cố niềm tin của khách hàng và thị trường.