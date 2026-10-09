VN-Index khép lại phiên giao dịch cuối tuần với diễn biến giằng co, khi các nỗ lực hồi phục chưa đủ để giúp chỉ số giữ được sắc xanh. Đóng cửa phiên 9/10, VN-Index giảm gần 4 điểm xuống 1.735 điểm. Thanh khoản cải thiện song vẫn ở mức thấp, giá trị khớp lệnh trên HoSE đạt 14.800 tỷ đồng.

Về giao dịch khối ngoại, nhóm NĐTNN bất ngờ bán ròng mạnh tay 9.270 tỷ đồng trong ngày hôm nay. Cụ thể:

Trên HoSE, khối ngoại bán ròng đột biến 9.273 tỷ đồng

Ở chiều mua ròng, VHM dẫn đầu với giá trị khoảng 162 tỷ đồng. Theo sau là SHB gần 123 tỷ đồng, NVL khoảng 78 tỷ đồng, TCB khoảng 65 tỷ đồng và CTG gần 48 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, MCH bị khối ngoại bán ròng đột biến khoảng 9.600 tỷ đồng chủ yếu qua giao dịch thỏa thuận, bỏ xa các mã còn lại. HDB đứng thứ hai với khoảng 227 tỷ đồng, tiếp đến là FPT khoảng 122 tỷ đồng, ACB gần 70 tỷ đồng và VCI khoảng 61 tỷ đồng.

Nguồn: Vietcap.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng khoảng 8 tỷ đồng

Chiều mua, SHS được mua ròng mạnh nhất với khoảng 10 tỷ đồng. Theo sau là MST khoảng 2,6 tỷ đồng, NTP khoảng 2,5 tỷ đồng, IDC hơn 1 tỷ đồng và DXP khoảng 0,7 tỷ đồng.

Chiều bán ròng, PVS dẫn đầu với khoảng 12 tỷ đồng, sát sau là CEO với gần 12 tỷ đồng. MBS bị bán ròng khoảng 3,4 tỷ đồng, trong khi TNG và HUT cùng quanh 0,4 tỷ đồng.

Nguồn: Vietcap.

Trên UPCoM, khối ngoại mua ròng gần 11 tỷ đồng

Tại chiều mua, QNS đứng đầu chiều mua ròng với khoảng 8 tỷ đồng. DRI được mua ròng hơn 1 tỷ đồng, MML khoảng 1 tỷ đồng, ACV gần 0,9 tỷ đồng và ND2 khoảng 0,6 tỷ đồng.

Ở chiều bán ròng, VGT dẫn đầu với khoảng 2,4 tỷ đồng. MSR và GCF cùng bị bán ròng khoảng 0,4 tỷ đồng, trong khi POM và HNG cùng quanh 0,1 tỷ đồng.