Một tiến sĩ vừa bị miễn nhiệm

CTCP Chứng khoán Beta vừa công bố nghị quyết Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Hoàng Hồ Quang. Nghị quyết được ký ngày 8/10/2026 và có hiệu lực ngay trong ngày.

Theo thông tin nhân sự được công bố, ông Hoàng Hồ Quang sinh ngày 20/11/1982, có trình độ Tiến sĩ Quản trị kinh doanh. Ông Quang giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc tại Beta trong 1 năm. Trước đó, ngày 9/10/2025, Hội đồng quản trị Chứng khoán Beta đã thông qua nghị quyết bổ nhiệm ông cho đến khi có nghị quyết khác thay thế.

Tại thời điểm bổ nhiệm, công ty quy định ông Quang thực hiện trách nhiệm và quyền hạn theo quy định, quy trình, nội quy của doanh nghiệp và pháp luật. Các chế độ lương, phúc lợi, trợ cấp được áp dụng theo quy chế của Chứng khoán Beta.