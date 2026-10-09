Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một tiến sĩ vừa bị miễn nhiệm

| | Thị trường chứng khoán

Một tiến sĩ vừa bị miễn nhiệm

Vị này bị miễn nhiệm sau khi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc trong 1 năm.

CTCP Chứng khoán Beta vừa công bố nghị quyết Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Hoàng Hồ Quang. Nghị quyết được ký ngày 8/10/2026 và có hiệu lực ngay trong ngày.

Theo thông tin nhân sự được công bố, ông Hoàng Hồ Quang sinh ngày 20/11/1982, có trình độ Tiến sĩ Quản trị kinh doanh. Ông Quang giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc tại Beta trong 1 năm. Trước đó, ngày 9/10/2025, Hội đồng quản trị Chứng khoán Beta đã thông qua nghị quyết bổ nhiệm ông cho đến khi có nghị quyết khác thay thế.

Tại thời điểm bổ nhiệm, công ty quy định ông Quang thực hiện trách nhiệm và quyền hạn theo quy định, quy trình, nội quy của doanh nghiệp và pháp luật. Các chế độ lương, phúc lợi, trợ cấp được áp dụng theo quy chế của Chứng khoán Beta.

An Thái

Việt Nam hàng ngày

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
PNJ bất ngờ "cháy hàng"

PNJ bất ngờ "cháy hàng" Nổi bật

“Gã khổng lồ” bất động sản khu công nghiệp sắp trả cổ tức 6.000 đồng/cp

“Gã khổng lồ” bất động sản khu công nghiệp sắp trả cổ tức 6.000 đồng/cp Nổi bật

Điện Máy Xanh hé lộ kế hoạch cổ tức "khủng", tung chương trình "độc lạ" dành cho lãnh đạo chủ chốt

Điện Máy Xanh hé lộ kế hoạch cổ tức "khủng", tung chương trình "độc lạ" dành cho lãnh đạo chủ chốt

11:17 , 09/10/2026
Điện Máy Xanh dự kiến kế hoạch trả cổ tức, huy động 100 tỷ đồng trái phiếu

Điện Máy Xanh dự kiến kế hoạch trả cổ tức, huy động 100 tỷ đồng trái phiếu

11:15 , 09/10/2026
DNSE đạt kỷ lục 26,62% thị phần phái sinh, nối dài 8 quý liên tiếp giữ vị trí Top 2

DNSE đạt kỷ lục 26,62% thị phần phái sinh, nối dài 8 quý liên tiếp giữ vị trí Top 2

11:12 , 09/10/2026
CTCK với danh mục tự doanh cổ phiếu hàng đầu thị trường sở hữu trên 1% vốn VPBank

CTCK với danh mục tự doanh cổ phiếu hàng đầu thị trường sở hữu trên 1% vốn VPBank

10:53 , 09/10/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên