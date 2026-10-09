CTCK với danh mục tự doanh cổ phiếu hàng đầu thị trường sở hữu trên 1% vốn VPBank

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank; HoSE: VPB) vừa cập nhật danh sách cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024.

Danh sách mới ghi nhận thêm sự xuất hiện của một cổ đông là Công ty Chứng khoán VIX (HoSE: VIX) nắm giữ gần 117 triệu cổ phiếu VPB, tương đương 1,17% vốn điều lệ ngân hàng.

Thành lập từ năm 2007, VIX trong nhóm công ty chứng khoán lâu đời. Sau nhiều đợt tăng vốn, tính đến cuối tháng 9, VIX sở hữu quy mô vốn điều lệ gần 26.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, công ty chứng khoán này đang nắm giữ một trong những danh mục tự doanh với quy mô lớn nhất ngành, trong đó, tổng giá trị hợp lý danh mục các loại tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) đạt hơn 20.800 tỷ đồng vào cuối quý II/2026. Riêng quy mô danh mục cổ phiếu niêm yết ở mức gần 16.200 tỷ đồng – cao nhất trong các công ty chứng khoán.

Sự xuất hiện của Chứng khoán VIX trong danh sách cổ đông sở hữu trên 1% vốn cho thấy sức hút ngày càng lớn của cổ phiếu VPB đối với các nhà đầu tư tổ chức, cũng như kỳ vọng của thị trường vào hệ sinh thái tài chính đa dạng, chiến lược phát triển dài hạn, nền tảng tài chính và triển vọng tăng trưởng của VPBank.

Động thái của VIX diễn ra trong bối cảnh khối tự doanh các công ty chứng khoán liên tục gia tăng vị thế tại VPB trong hơn một tháng qua. Giai đoạn từ ngày 8/9 đến ngày 8/10/2026, khối tự doanh đã mua ròng hơn 111 triệu cổ phiếu VPB, tương ứng trị giá gần 2.800 tỷ đồng.

Đặc biệt, riêng trong thời gian từ 8/9 đến 30/9/2026, VPB ghi nhận chuỗi 17 phiên giao dịch được khối tự doanh mua ròng liên tiếp, đồng thời cũng là cổ phiếu được nhóm nhà đầu tư này mua ròng mạnh nhất trong suốt tháng 9.

Động thái gom hàng của "cá mập" xuất hiện cùng nhịp tăng mạnh mẽ của cổ phiếu. So với vùng giá thấp ghi nhận vào cuối tháng 7, cổ phiếu VPB đã tăng hơn 21%. ‏Trong phiên 8/10, VPB tiếp tục ngược dòng thị trường, chốt phiên trong sắc xanh ở mức 23.450 đồng/cp.

‏Đà tăng gần đây của VPB diễn ra trong bối cảnh ngân hàng ghi nhận những kết quả kinh doanh tích cực trong nửa đầu năm, đồng thời triển vọng quý III tiếp tục được đánh giá khả quan. MBS, VCBS, TCBS, VDSC và SSI đều dự báo VPBank nằm ở vị trí dẫn đầu về lợi nhuận trong nhóm ngân hàng tư nhân mà các tổ chức này theo dõi trong quý III/2026.

Bên cạnh triển vọng lợi nhuận, VPB còn nhận được sự quan tâm từ câu chuyện tăng vốn và cổ đông chiến lược nước ngoài. Theo nguồn tin từ ‏Reuters‏, Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) đang đàm phán nâng tỷ lệ sở hữu tại VPBank từ 15% lên khoảng 20%. ‏Hai bên hướng tới khả năng hoàn tất giao dịch trong năm nay và đang trong quá trình đàm phán và thảo luận thêm về định giá.‏ ‏Một‏ ‏‏thông tin quan trọng từ Reuters là SMBC đã thảo luận nội bộ về khả năng tăng sở hữu thông qua mua cổ phiếu trên thị trường.