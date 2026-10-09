HoSE cập nhật danh sách cắt margin đầu tháng 10

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) vừa công bố thông báo bổ sung chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ. Hai mã được bổ sung là FUCTVGF4 của Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Thiên Việt 4 và FUCTVGF5 của Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Thiên Việt 5.

Theo HoSE, cả hai chứng chỉ quỹ cùng bị đưa vào danh sách do có tối thiểu một tháng ghi nhận giá trị tài sản ròng (NAV) trên một đơn vị chứng chỉ quỹ thấp hơn mệnh giá, căn cứ báo cáo thay đổi NAV hàng tháng xét trong ba tháng liên tiếp. Sau đợt bổ sung này, danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ tính đến ngày 8/10/2026 gồm 67 mã.

Trong danh sách cập nhật, nhiều cổ phiếu đáng chú ý tiếp tục góp mặt như HVN của Vietnam Airlines, DGC của Hóa chất Đức Giang, GIL của Gilimex và KLB của KienlongBank. Nguyên nhân không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ khác nhau, từ tình trạng cảnh báo, kiểm soát, hạn chế giao dịch đến kết quả kinh doanh thua lỗ hoặc ý kiến của đơn vị kiểm toán.

Bên cạnh đó, các cổ phiếu BCE, MHC, PNC, ST8, STK, TNH, VID, VNG và VNS không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2026 là số âm. Các mã MCP, NHA và SMA cũng ghi nhận lợi nhuận sau thuế âm trên báo cáo tài chính soát xét cùng kỳ.

Một nhóm khác gồm AAN, BVB, DMX, ECO, LPS, MZG và VBB xuất hiện trong danh sách do thời gian niêm yết dưới sáu tháng.

Đối với nhóm chứng chỉ quỹ, ngoài hai mã vừa bổ sung, danh sách còn có FUCVREIT, FUEABVND và FUETPVND với cùng lý do liên quan đến NAV trên một đơn vị chứng chỉ quỹ thấp hơn mệnh giá. Trong khi đó, FUEMITEC, FUEPHVNS và FUEVN50G chưa đủ điều kiện do thời gian niêm yết dưới sáu tháng.