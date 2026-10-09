Điện Máy Xanh hé lộ kế hoạch cổ tức "khủng", tung chương trình "độc lạ" dành cho lãnh đạo chủ chốt

CTCP Đầu tư Điện Máy Xanh (Mã: DMX) vừa công bố tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2026, dự kiến tổ chức ngày 29/10.

Hai nội dung đáng chú ý gồm chính sách cổ tức tiền mặt năm 2026 và chương trình trái phiếu kèm chứng quyền dành cho đội ngũ điều hành, quản lý chủ chốt.

Tổng cổ tức tiền mặt từ khi niêm yết có thể lên 6.000 đồng/cp

Theo tài liệu, DMX đặt chính sách cổ tức tiền mặt năm 2026 ở mức tối thiểu 50% lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số trên báo cáo hợp nhất.

Trước mắt, doanh nghiệp dự kiến tạm ứng 2.000 đồng/cổ phiếu trong tháng 12/2026. Phần cổ tức còn lại của năm 2026 sẽ được xác định và trình cổ đông thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2027.

Trước đó, kể từ khi niêm yết, DMX đã chi trả 4.000 đồng/cp vào ngày 26/8. Nếu phương án tạm ứng lần này được thực hiện, tổng cổ tức tiền mặt lũy kế mà cổ đông nhận được kể từ khi doanh nghiệp niêm yết sẽ đạt 6.000 đồng/cp.

Muốn huy động 100 tỷ đồng từ trái phiếu

Song song với chính sách cổ tức, DMX còn đề xuất triển khai chương trình trái phiếu kèm chứng quyền dành cho 15 nhân sự điều hành và quản lý chủ chốt người Việt Nam tại DMX, các công ty con và công ty liên doanh. Quy mô tối đa là 1.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị phát hành 100 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 5 năm, dự kiến đáo hạn năm 2031, lãi suất cố định 8%/năm và trả lãi hàng năm.

Chương trình dự kiến được phân phối một lần trong khoảng từ quý 4/2026 đến quý 2/2027, thay vì phát hành mới hàng năm. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không có tài sản bảo đảm nhưng được Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) - Chi nhánh Tân Bình bảo lãnh thanh toán toàn bộ gốc và lãi.

Toàn bộ số tiền thu được sau khi trừ chi phí phát hành, Điện Máy Xanh dự kiến dùng để cơ cấu lại một phần khoản vay tại MUFG Bank - Chi nhánh TP HCM. Khoản vay này có giá trị khoảng 113,9 tỷ đồng, được giải ngân từ ngày 4/8/2026 với kỳ hạn 184 ngày, nhằm bổ sung vốn lưu động.

Theo phương án, cả trái phiếu và chứng quyền đều không được chuyển nhượng. Nguồn vốn huy động dự kiến được sử dụng để tái cấp vốn cho các khoản vay ngân hàng.

Phát hành thêm tối đa 126,7 triệu cổ phiếu cho chương trình lãnh đạo

Điểm đáng chú ý nằm ở phần chứng quyền đi kèm trái phiếu. Mỗi chứng quyền cho phép mua 1.267 cổ phiếu, trong khi mỗi trái phiếu đi kèm 100 chứng quyền. Nếu toàn bộ chương trình được thực hiện, số cổ phiếu tối đa có thể phát hành thêm đạt khoảng 126,7 triệu đơn vị, tương đương khoảng 10% số cổ phiếu đang lưu hành hiện tại.

Giá thực hiện chứng quyền ban đầu được xác định ở mức 74.000 đồng/cổ phiếu. Nếu toàn bộ số chứng quyền được thực hiện ở mức giá này, tổng giá trị mua cổ phiếu có thể lên tới khoảng 9.400 tỷ đồng, tương đương khoảng 360 triệu USD.

Tuy nhiên, toàn bộ số chứng quyền không được thực hiện ngay lập tức. Việc xác định số quyền được thực hiện sẽ diễn ra hàng năm trong giai đoạn 2027-2031, sau khi báo cáo tài chính kiểm toán của các năm 2026-2030 được thông qua. Mỗi năm chỉ có một đợt thực hiện quyền tập trung. Thời hạn thực hiện quyền là 24 tháng, nhưng không vượt quá ngày đáo hạn trái phiếu.

Quyền mua cổ phiếu phụ thuộc vào lợi nhuận và diễn biến giá cổ phiếu

Ngoài ra, số chứng quyền được phép thực hiện mỗi năm sẽ được xác định dựa trên tổng kết quả của hai nhóm KPI, gồm lợi nhuận sau thuế cốt lõi và diễn biến giá cổ phiếu DMX so với VN30.

Với KPI lợi nhuận, DMX sẽ lấy mức cao hơn giữa mục tiêu LNST 5 năm đã định trước và kế hoạch LNST hàng năm được ĐHĐCĐ thông qua làm ngưỡng đánh giá. Các mục tiêu LNST định trước lần lượt là 7.743 tỷ đồng năm 2026, 9.378 tỷ đồng năm 2027, 10.839 tỷ đồng năm 2028, 12.494 tỷ đồng năm 2029 và 14.390 tỷ đồng năm 2030.

Nếu lợi nhuận thực tế thấp hơn mục tiêu, tỷ lệ chứng quyền được thực hiện từ KPI này bằng 0. Nếu đạt đúng mục tiêu, tỷ lệ là 0,5%. Trường hợp vượt mục tiêu, tỷ lệ được nâng dần và tối đa đạt 2%/năm khi LNST thực tế cao hơn mục tiêu 15%.

Song song, KPI thứ hai dựa trên diễn biến giá cổ phiếu DMX so với VN30. Nếu DMX thấp hơn VN30, tỷ lệ thực hiện quyền bằng 0; nếu tương đương thị trường, tỷ lệ là 0,5%. Khi DMX vượt VN30, tỷ lệ tiếp tục tăng thêm 0,1 điểm % cho mỗi 1 điểm % vượt trội, tối đa đạt 1%/năm khi cổ phiếu cao hơn VN30 từ 5 điểm % trở lên.

Như vậy, tổng tỷ lệ chứng quyền có thể được thực hiện tối đa trong một năm là 3% số cổ phiếu đang lưu hành, trong đó tối đa 2% đến từ KPI lợi nhuận và 1% từ KPI diễn biến cổ phiếu.

Riêng năm 2026, thời gian đo lường hiệu quả cổ phiếu chỉ tính từ ngày DMX chính thức niêm yết 6/8 đến 31/12/2026.

Cơ chế này cho thấy quyền mua cổ phiếu của đội ngũ quản lý không được trao cố định theo thời gian, mà phụ thuộc trực tiếp vào khả năng hoàn thành mục tiêu lợi nhuận cũng như mức sinh lời của cổ phiếu so với thị trường.