Điện Máy Xanh dự kiến kế hoạch trả cổ tức, huy động 100 tỷ đồng trái phiếu

CTCP Đầu tư Điện Máy Xanh (mã DMX, sàn HoSE) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 sẽ diễn ra vào chiều ngày 29/10 tới đây bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Theo đó, DMX trình cổ đông kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ tối thiểu bằng 50% lợi nhuận sau thuế năm 2026 thuộc về cổ đông công ty mẹ trên báo cáo tài chính hợp nhất.

Trong đó, công ty dự kiến tạm ứng cổ tức tiền mặt 2.000 đồng/cổ phiếu trong tháng 12/2026, căn cứ kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm. Với gần 1,27 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, số tiền chi cho đợt tạm ứng này vào khoảng 2.535 tỷ đồng.

Tổng mức cổ tức tiền mặt chính thức của năm 2026 sẽ được HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2027 xem xét thông qua, căn cứ kết quả kinh doanh cả năm.

Tiếp đến, Điện Máy Xanh muốn trình cổ đông phương án chào bán tối đa 1.000 trái phiếu kèm chứng quyền riêng lẻ, với tổng giá trị phát hành 100 tỷ đồng.

Mỗi trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng, kỳ hạn 5 năm, lãi suất cố định 8%/năm. Lãi được thanh toán định kỳ hằng năm, gốc thanh toán một lần khi đáo hạn hoặc khi được mua lại trước hạn.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không có tài sản bảo đảm do Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) - Chi nhánh Tân Bình bảo lãnh thanh toán toàn bộ gốc và lãi. Thời gian chào bán dự kiến từ quý IV/2026 đến quý II/2027.

Số vốn thu được từ đợt phát hành được Điện Máy Xanh dùng để cơ cấu lại một phần khoản vay tại MUFG Bank - Chi nhánh TP HCM theo hợp đồng được ký kết từ tháng 8/2025. Khoản vay này có giá trị khoảng 113,9 tỷ đồng, được giải ngân từ ngày 4/8/2026 với kỳ hạn 184 ngày, nhằm bổ sung vốn lưu động.

Mỗi trái phiếu nêu trên sẽ đi kèm 100 chứng quyền. Với quy mô phát hành tối đa 1.000 trái phiếu, tổng số chứng quyền dự kiến phát hành là 100.000 đơn vị.

Mỗi chứng quyền cho phép người sở hữu mua 1.267 cổ phiếu DMX. Như vậy, nếu toàn bộ chứng quyền được thực hiện, doanh nghiệp có thể phát hành thêm tối đa 126,7 triệu cổ phiếu.

Giá thực hiện quyền ban đầu được xác định ở mức 74.000 đồng/cổ phiếu, có thể được điều chỉnh theo các điều khoản chống pha loãng. Theo lý giải của HĐQT, mức giá này tương đương giá chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) là 80.000 đồng/cổ phiếu, sau khi trừ 4.000 đồng/cổ phiếu cổ tức tiền mặt năm 2025 đã chi trả và 2.000 đồng/cổ phiếu cổ tức năm 2026 dự kiến sắp thanh toán.

Điện máy Xanh cho biết sẽ đánh giá điều kiện thực hiện quyền hằng năm, căn cứ trưởng lợi nhuận sau thuế và hiệu quả diễn biến giá cổ phiếu DMX so với chỉ số VN30. Trường hợp không đáp ứng các điều kiện tương ứng, người sở hữu chứng quyền sẽ không được hưởng quyền mua cổ phiếu theo phần chỉ tiêu không đạt.

Nguồn: DMX

DMX công bố danh sách 15 nhà đầu tư tham gia mua trái phiếu kèm chứng quyền riêng lẻ. Trong đó, ông Đoàn Văn Hiểu Em - Tổng giám đốc công ty và nhiều giám đốc bộ phận chuyên môn.