6.000 đồng/cổ phiếu năm 2026: MSR đặt nền móng cho chính sách cổ tức tiền mặt dài hạn

‏HĐQT Công ty dự kiến trình cổ đông phương án phân phối toàn bộ lợi nhuận sau thuế năm 2026 bằng tiền mặt, đưa tổng cổ tức dự kiến lên 6.000 đồng/cổ phiếu; đồng thời hướng tới chính sách cổ tức tiền mặt dài hạn, với mức chi trả tối thiểu 50% lợi nhuận sau thuế hợp nhất từ năm 2027.‏

‏Từ lợi nhuận tăng mạnh đến 6.000 đồng cổ tức mỗi cổ phiếu‏

‏Năm 2026 đánh dấu bước chuyển rõ nét trong kết quả kinh doanh của MSR. Trong 6 tháng đầu năm, công ty ghi nhận khoảng 423 triệu USD doanh thu và 83 triệu USD lợi nhuận sau thuế; riêng quý II đạt khoảng 309 triệu USD doanh thu và 63 triệu USD lợi nhuận sau thuế. Lũy kế 8 tháng, doanh thu thuần đạt 21.013 tỷ đồng, gấp 5,1 lần cùng kỳ.‏

‏Trên cơ sở kết quả hiện tại, ban lãnh đạo MSR dự kiến cả năm 2026 đạt khoảng 1,4 tỷ USD doanh thu và 233 triệu USD lợi nhuận sau thuế. Kết quả này phản ánh sự cải thiện về sản lượng, giá vonfram và hiệu quả vận hành sau quá trình đầu tư dài hạn vào hệ thống khai thác và chế biến.‏

‏Cùng với lợi nhuận tăng trưởng, MSR đang chuyển một phần đáng kể thành quả kinh doanh thành lợi ích trực tiếp cho cổ đông. Theo Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) ngày 1/10, Công ty dự kiến trình cổ đông thông qua việc phân phối toàn bộ lợi nhuận sau thuế năm 2026 bằng tiền mặt.‏

‏Sau đợt tạm ứng cổ tức đầu tiên 1.000 đồng/cổ phiếu, MSR dự kiến tạm ứng đợt hai 5.000 đồng/cổ phiếu, tương đương khoảng 5.500 tỷ đồng. Nếu được cổ đông thông qua, tổng cổ tức năm 2026 dự kiến đạt 6.000 đồng/cổ phiếu, tương đương khoảng 6.600 tỷ đồng. Mức chi trả chính thức, ngày đăng ký cuối cùng và thời gian thanh toán sẽ được xác định theo quy trình phê duyệt. ‏

‏Quyết định này diễn ra trong bối cảnh bảng cân đối của MSR tiếp tục cải thiện. Sau khi thực hiện kế hoạch cổ tức, doanh nghiệp dự kiến Nợ ròng/EBITDA cuối năm 2026 khoảng 1,1 lần, thấp hơn mức mục tiêu khoảng 1,7 lần và tiếp tục hướng tới trạng thái tiền mặt ròng trong năm 2027. ‏

‏Từ 2027, hướng tới chính sách cổ tức tiền mặt dài hạn‏

‏Không dừng ở khoản phân phối năm 2026, HĐQT MSR đã thông qua chủ trương xây dựng chính sách cổ tức dài hạn từ năm tài chính 2027 và các năm tiếp theo để trình Đại hội Đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2027 xem xét.‏

‏Theo định hướng này, công ty ưu tiên cổ tức bằng tiền mặt và dự kiến duy trì mức chi trả tối thiểu bằng 50% lợi nhuận sau thuế hợp nhất của từng năm tài chính. Mức cổ tức tuyệt đối sẽ phụ thuộc vào lợi nhuận thực tế theo chu kỳ giá khoáng sản, đồng thời cân đối khả năng tạo dòng tiền, nghĩa vụ phải trả và nhu cầu đầu tư. ‏

‏Điểm đáng chú ý là chính sách cổ tức được thiết kế song song với kế hoạch tăng trưởng. Nghị quyết HĐQT xác định nguyên tắc cân bằng giữa chia sẻ lợi ích với cổ đông và duy trì nguồn vốn cần thiết cho tăng trưởng dài hạn. MSR vẫn dự kiến đầu tư mở rộng khai thác và chế biến sâu tại Núi Pháo, phát triển các sản phẩm vonfram và khoáng sản có giá trị gia tăng cao. ‏

‏Để bổ sung nguồn lực cho giai đoạn tiếp theo, MSR cũng dự kiến phát hành thêm khoảng 5% cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư tổ chức trong và ngoài nước và/hoặc nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Theo Nghị quyết, nguồn vốn dự kiến phục vụ mở rộng khai thác và chế biến sâu tại Núi Pháo, phát triển sản phẩm giá trị gia tăng; trong thời gian chưa giải ngân có thể được sử dụng để tối ưu cấu trúc vốn và củng cố bảng cân đối. Phương án chi tiết sẽ được trình ĐHĐCĐ xem xét. ‏

‏Bên cạnh chính sách cổ tức, MSR cũng đang chuẩn bị cho giai đoạn phát triển tiếp theo. Doanh nghiệp đặt mục tiêu nộp hồ sơ đăng ký niêm yết trên HOSE trong năm 2027, đồng thời tiếp tục đầu tư mở rộng khai thác, chế biến sâu và phát triển các sản phẩm vonfram có giá trị gia tăng cao. ‏

‏Những bước đi này cho thấy một sự chuyển dịch rõ nét của MSR sau giai đoạn đầu tư dài hạn: kết quả kinh doanh cải thiện không chỉ tạo thêm nguồn lực cho tăng trưởng mà còn từng bước được chia sẻ với cổ đông. Việc dự kiến phân phối toàn bộ lợi nhuận năm 2026 và xây dựng chính sách cổ tức tiền mặt dài hạn từ 2027 là những bước đầu tiên theo hướng đó.‏