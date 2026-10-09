Phiên chiều 9/10, dòng tiền bất ngờ tìm đến nhóm cổ phiếu bất động sản, trong đó NVL của Novaland trở thành một trong những tâm điểm. Cổ phiếu NVL tăng kịch trần lên 10.950 đồng/cp, trong khi thanh khoản đột biến với hơn 70 triệu đơn vị được "sang tay".

Trước nhịp tăng này, NVL đã trải qua nhiều tháng biến động mạnh. Sau khi bật tăng đáng kể trong giai đoạn tháng 3-4/2026, cổ phiếu có thời điểm tiến sát vùng 19.000 đồng/cp, nhưng nhanh chóng đảo chiều và liên tục điều chỉnh trong những tháng sau đó. Đồ thị NVL dần tạo hình "cây thông" khi cổ phiếu liên tục trượt dốc từ vùng đỉnh gần 19.000 đồng/cp xuống quanh mốc 10.000 đồng vào đầu tháng 10.

Như vậy, thị giá NVL đã mất khoảng 40% giá trị chỉ sau nửa năm.

Diễn biến hồi phục của NVL diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu liên tiếp đón nhận một số thông tin mới liên quan đến quá trình tái cấu trúc tài chính của Novaland.

Đáng chú ý, Novaland vừa thông qua phương án phát hành hơn 1,73 triệu cổ phiếu NVL để chuyển đổi 10 trái phiếu quốc tế, với tổng giá trị chuyển đổi hơn 2,36 triệu USD, tương đương khoảng 59 tỷ đồng. Toàn bộ số trái phiếu này được đăng ký chuyển đổi bởi BNP Paribas Financial Markets, với mức giá chuyển đổi 34.000 đồng/cp, cao hơn hơn 3 lần thị giá NVL trên sàn tại thời điểm đầu tháng 10.

Lô trái phiếu nói trên thuộc chương trình trái phiếu chuyển đổi quốc tế trị giá 300 triệu USD mà Novaland phát hành từ năm 2021 và đã nhiều lần điều chỉnh, tái cấu trúc trong những năm sau đó. Việc một trái chủ quốc tế lựa chọn chuyển đổi nợ sang cổ phần diễn ra trong lúc Novaland vẫn đang đẩy mạnh xử lý áp lực tài chính và tái cơ cấu bảng cân đối kế toán.

Song song, Novaland cũng đang triển khai kế hoạch chào bán hơn 800,6 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cp, qua đó có thể huy động gần 8.007 tỷ đồng nếu hoàn tất toàn bộ phương án. Thời gian đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu từ 08/10/2026 đến 29/10/2026. Quyền mua được phép chuyển nhượng trong khoảng thời gian từ 08/10/2026 đến 26/10/2026.

Novaland cho biết toàn bộ gần 8.007 tỷ đồng dự kiến thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng để thanh toán các khoản nợ, nghĩa vụ tài chính và các khoản phải trả quá hạn của công ty và các công ty con gồm Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Địa ốc Nova Saigon Royal và Công ty Trách nhiệm hữu hạn No Va Thảo Điền thông qua hình thức góp vốn vào công ty con.

Trước đợt phát hành, Novaland có vốn điều lệ hơn 24.020 tỷ đồng. Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ Novaland có thể tăng lên hơn 32.027 tỷ đồng.

Xoay quanh loạt tin đồn "phá sản" hay "mất khả năng hoạt động" lan truyền trên mạng, Novaland đã lên tiếng khẳng định các nội dung trên không phản ánh chính xác tình trạng pháp lý và hoạt động thực tế của doanh nghiệp. Công ty cho biết vẫn đang triển khai các giải pháp tái cấu trúc, từng bước phục hồi hoạt động kinh doanh, đồng thời xử lý các nghĩa vụ với khách hàng, đối tác và các bên liên quan.

Doanh nghiệp cũng cho rằng việc tiếp tục lan truyền các thông tin thiếu căn cứ hoặc chưa được kiểm chứng có thể ảnh hưởng đến uy tín, tâm lý khách hàng, đối tác, nhà đầu tư cũng như quá trình phục hồi hoạt động. Novaland cho biết sẽ tiếp tục công bố thông tin theo hướng minh bạch, nhất quán và bảo lưu quyền yêu cầu cải chính, gỡ bỏ hoặc áp dụng các biện pháp pháp lý đối với những trường hợp phát tán thông tin sai sự thật gây thiệt hại cho doanh nghiệp.