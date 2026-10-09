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Cổ phiếu PNJ tăng kịch trần, Novaland ngược dòng

| | Thị trường chứng khoán

Cổ phiếu PNJ tăng kịch trần, Novaland ngược dòng

Sau 13 phiên giảm liên tiếp, cổ phiếu PNJ bất ngờ tăng kịch trần trong phiên 9/10, sau khi doanh nghiệp công bố kết quả kiểm định độc lập cho thấy, toàn bộ mẫu kim cương được kiểm tra là kim cương thiên nhiên. Cùng ngày, cổ phiếu Novaland cũng tăng trần, trong khi VN-Index tiếp tục đóng cửa trong sắc đỏ.

Phiên giao dịch ngày 9/10 ghi nhận sự phân hóa mạnh. VN-Index có thời điểm lùi xuống dưới 1.730 điểm, sau đó hồi phục trong phiên chiều nhưng không giữ được sắc xanh. Kết phiên, chỉ số giảm 3,88 điểm, tương đương 0,22%, xuống 1.735 điểm.

Thanh khoản trên HoSE tăng mạnh, với hơn 911 triệu cổ phiếu được giao dịch, tổng giá trị đạt khoảng 27.543 tỷ đồng. Dù lực cầu xuất hiện tại một số mã, áp lực từ các cổ phiếu vốn hóa lớn như VIC, FPT cùng nhóm năng lượng và nguyên vật liệu vẫn khiến chỉ số đi xuống.

Cổ phiếu ngắt mạch giảm 13 phiên liên tiếp, trở lại tăng trần.

Tâm điểm của phiên là PNJ, tăng hết biên độ 6,85%, lên 19.500 đồng, với hơn 7,1 triệu đơn vị được giao dịch. Đây là phiên tăng đầu tiên sau chuỗi 13 phiên giảm liên tiếp, trong đó có nhiều phiên giảm sàn khiến thị giá xuống vùng thấp nhất nhiều năm.

Diễn biến đảo chiều xuất hiện sau khi PNJ công bố kết quả kiểm định độc lập đối với các mẫu kim cương đang kinh doanh trong hệ thống. Theo doanh nghiệp, các mẫu được Vinacontrol lựa chọn ngẫu nhiên, niêm phong và chuyển đến Viện Khoa học Đá quý châu Á (AIGS) để phân tích. Kết quả cho thấy 100% mẫu được kiểm tra là kim cương thiên nhiên.

Đợt tăng diễn ra sau giai đoạn cổ phiếu chịu sức ép lớn. Trước đó, PNJ giảm từ vùng 33.000 đồng ngày 25/9 xuống 18.250 đồng trong phiên 8/10. Dù tăng trần trở lại, thị giá vẫn thấp hơn đáng kể so với vùng giá trước đợt lao dốc.

Một cổ phiếu khác gây chú ý là NVL của Novaland. Mã này tăng hết biên độ 6,83%, lên 10.950 đồng/cổ phiếu, với giá trị giao dịch gần 783 tỷ đồng. Một số cổ phiếu bất động sản khác như CEO, PDR và DXG cũng tăng giá, dù toàn ngành vẫn chịu áp lực từ các mã vốn hóa lớn.

Ở chiều ngược lại, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng hơn 9.700 tỷ đồng trong phiên. Tuy nhiên, con số này chủ yếu đến từ cổ phiếu MCH, với giá trị bán ròng gần 9.600 tỷ đồng. Vì vậy, mức bán ròng rất lớn trong ngày không hoàn toàn phản ánh hoạt động rút vốn trên diện rộng khỏi các cổ phiếu.

Trong khi đó, khối ngoại vẫn mua ròng một số mã như VHM, SHB và TCB. Diễn biến cho thấy dòng tiền tiếp tục phân hóa mạnh: PNJ và NVL hồi phục giữa phiên giảm điểm, nhưng chưa đủ để giúp thị trường chung đảo chiều.

Theo Việt Linh

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