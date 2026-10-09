Novaland, PNJ đồng loạt tăng trần, Quốc Cường Gia Lai bật mạnh sau thông tin liên quan bà Nguyễn Thị Như Loan

Thị trường chứng khoán phiên chiều 9/10 ghi nhận diễn biến đáng chú ý tại ba cổ phiếu NVL của Novaland, PNJ của Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận và QCG của Quốc Cường Gia Lai. Sau thời gian chịu áp lực bán mạnh, cả ba mã đồng loạt bật tăng, trong đó NVL nổi bật về thanh khoản, còn PNJ gây chú ý khi đảo chiều sau chuỗi ngày lao dốc.

Theo dữ liệu giao dịch lúc 14h01–14h02, NVL tăng hết biên độ 6,83% lên 10.950 đồng/cổ phiếu, với hơn 63 triệu đơn vị được khớp lệnh. PNJ cũng tăng trần 6,85% lên 19.500 đồng/cổ phiếu, thanh khoản khoảng 7 triệu đơn vị. Trong khi đó, QCG tăng 4,12% lên 10.100 đồng/cổ phiếu.

Trong ba cổ phiếu, PNJ có diễn biến đáng chú ý khi vừa trải qua đợt giảm giá kéo dài. Từ mức 33.000 đồng/cổ phiếu ngày 25/9, thị giá doanh nghiệp giảm về 18.250 đồng vào phiên 8/10, tương đương mức giảm gần 45%.

Áp lực bán xuất hiện trong bối cảnh PNJ đưa ra kịch bản kinh doanh năm 2026 có thể lỗ sau thuế khoảng 6.270 tỷ đồng, chủ yếu do dự kiến trích lập dự phòng hơn 7.000 tỷ đồng liên quan đến chính sách thu đổi sản phẩm.

Trước phiên giao dịch ngày 9/10, PNJ công bố kết quả kiểm định độc lập đối với các mẫu kim cương đang kinh doanh trong hệ thống.

Theo doanh nghiệp, các mẫu được Vinacontrol lựa chọn ngẫu nhiên và chuyển đến Viện Khoa học Đá quý châu Á (AIGS) để phân tích. Kết quả cho thấy 100% mẫu được kiểm định là kim cương thiên nhiên, phù hợp với các thông số chất lượng đã công bố.

Sau thông tin trên, cổ phiếu PNJ bật tăng hết biên độ trong phiên 9/10. Riêng buổi sáng, lượng dư mua giá trần có thời điểm vượt 5,6 triệu đơn vị.

Cùng với PNJ, NVL trở thành tâm điểm dòng tiền khi khối lượng khớp lệnh vượt 63 triệu cổ phiếu vào đầu phiên chiều, sau khi thị giá từng giao dịch quanh vùng 10.000 đồng trong những phiên gần đây.

Trước đó, ngày 6/10, Novaland công bố kết quả kinh doanh dự kiến với nhiều chỉ tiêu cải thiện. Riêng quý III/2026, doanh thu thuần hợp nhất ước đạt hơn 5.000 tỷ đồng, tăng khoảng 200% so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt hơn 1.100 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng, doanh nghiệp ước đạt doanh thu hơn 10.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 2.800 tỷ đồng, tương đương khoảng 1,5 lần kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Bên cạnh kết quả kinh doanh, Novaland cũng ghi nhận chuyển biến về pháp lý dự án. Cuối tháng 9, tỉnh Đồng Nai ban hành 8 quyết định phê duyệt giá đất cụ thể tại các khu vực thuộc Aqua City, tạo thêm cơ sở để doanh nghiệp triển khai các thủ tục tiếp theo.

Không tăng trần như NVL và PNJ, cổ phiếu QCG của Quốc Cường Gia Lai cũng ghi nhận mức tăng hơn 4% trong phiên chiều. Diễn biến này xuất hiện cùng thời điểm thông tin mới về vụ án liên quan đến bà Nguyễn Thị Như Loan, Tổng giám đốc doanh nghiệp, được công bố.

Theo phán quyết của Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM, bà Loan được giảm hình phạt từ 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo xuống 11 tháng 18 ngày cải tạo không giam giữ.

Sau khi khấu trừ 116 ngày tạm giam, bà Loan được xác định đã chấp hành xong hình phạt. Tòa cũng ghi nhận toàn bộ hậu quả vụ án liên quan khu đất 39-39B Bến Vân Đồn đã được khắc phục.

Về hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2026 đã soát xét cho thấy Quốc Cường Gia Lai ghi nhận doanh thu thuần gần 81 tỷ đồng, giảm 67% so với cùng kỳ, nhưng lợi nhuận sau thuế đạt gần 182 tỷ đồng, cao gấp hơn 18 lần.

Lợi nhuận tăng mạnh chủ yếu nhờ chuyển nhượng ba nhà máy thủy điện Ia Grai 1, Ia Grai 2 và Ayun Trung, mang về hơn 243 tỷ đồng thu nhập từ thanh lý, nhượng bán tài sản. Trong khi đó, hoạt động bất động sản vẫn gặp khó khăn khi quý II không phát sinh doanh thu từ mảng này.

Một vấn đề khác được nhà đầu tư quan tâm là tiến độ xử lý nghĩa vụ tài chính tại dự án Bắc Phước Kiển. Đến cuối tháng 6/2026, Quốc Cường Gia Lai đã thanh toán 1.300 tỷ đồng trong tổng nghĩa vụ hơn 2.882 tỷ đồng liên quan đến Sunny Island. Sang tháng 7, doanh nghiệp tiếp tục nộp thêm 111,4 tỷ đồng, đưa số tiền còn phải thu xếp xuống khoảng 1.471 tỷ đồng.

Dự án Bắc Phước Kiển hiện chiếm phần lớn tài sản của Quốc Cường Gia Lai, với gần 5.407 tỷ đồng chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tại thời điểm cuối tháng 6.