Trong báo cáo chiến lược thị trường quý IV/2026, Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) điều chỉnh vùng điểm hợp lý của VN-Index vào cuối năm xuống 1.800 điểm, đồng thời đưa ra quan điểm thận trọng hơn về triển vọng thị trường chứng khoán trong những tháng còn lại của năm.

Theo nhóm phân tích, mặt bằng lãi suất có thể tiếp tục duy trì ở mức cao, trong khi căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông chưa có dấu hiệu hạ nhiệt rõ rệt. Những yếu tố này khiến triển vọng cải thiện môi trường vĩ mô được lùi sang năm 2027.

Tuy vậy, kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết được dự báo tiếp tục tăng trưởng. KBSV nâng dự báo tăng trưởng lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) toàn thị trường năm 2026 lên 33%. Nếu loại trừ mức tăng đột biến của Vingroup (VIC), tốc độ tăng trưởng EPS ước đạt khoảng 17%.

Các ngành bất động sản, nguyên vật liệu và hàng tiêu dùng thiết yếu được kỳ vọng đóng góp đáng kể vào tăng trưởng lợi nhuận chung.

Trên cơ sở đó, KBSV xác định ba chủ đề đầu tư đáng chú ý trong quý IV, gồm diễn biến căng thẳng Mỹ - Iran, đẩy mạnh giải ngân đầu tư công và các chính sách tiền tệ hỗ trợ nền kinh tế.

Giá dầu có thể lên 95 USD/thùng, ba cổ phiếu dầu khí được chú ý

Ở chủ đề đầu tiên, KBSV nhận định khả năng Mỹ và Iran đạt được một thỏa thuận toàn diện ngay trong quý IV là không cao.

Căng thẳng kéo dài tại Trung Đông, cùng với sự sụt giảm của dự trữ xăng dầu chiến lược và chi phí vận tải gia tăng trên các tuyến đường thay thế eo biển Hormuz, có thể khiến giá dầu tiếp tục neo cao.

Trong kịch bản cơ sở, KBSV dự báo giá dầu Brent bình quân quý IV dao động 90 - 95 USD/thùng.

Diễn biến này được kỳ vọng tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thăm dò, khai thác, dịch vụ kỹ thuật và vận tải dầu khí. Ba mã cổ phiếu được nhóm phân tích lựa chọn gồm PVS, PVT và PVD.

Cụ thể, Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PVS) được dự báo ghi nhận doanh thu năm 2026 tăng 19% và lợi nhuận sau thuế tăng 20,8% so với năm trước.

Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ việc triển khai các chuỗi dự án khí trong nước, giúp doanh nghiệp gia tăng khối lượng công việc tại các dự án điện khí và kho cảng.

Đối với Tổng CTCP Vận tải Dầu khí (PVT), KBSV dự báo doanh thu tăng 20,8%, trong khi lợi nhuận sau thuế có thể tăng tới 45,8%.

Doanh nghiệp được kỳ vọng hưởng lợi khi nhu cầu tích trữ dầu và hoạt động lọc dầu tại các thị trường ngoài Trung Đông gia tăng, qua đó hỗ trợ giá cước vận chuyển dầu thô.

Trong khi đó, Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PVD) được dự báo tăng trưởng doanh thu 14,7% và lợi nhuận sau thuế 10%. Hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí tại Việt Nam và các thị trường trong khu vực có thể giúp doanh nghiệp duy trì giá thuê giàn khoan và kéo dài thời hạn hợp đồng.

Gần 643.000 tỷ đồng vốn đầu tư công đã giải ngân, loạt doanh nghiệp hưởng lợi

Bên cạnh dầu khí, đầu tư công tiếp tục là một trong những chủ đề được KBSV đánh giá có triển vọng trong quý cuối năm.

Theo số liệu được nhóm phân tích tổng hợp, tính đến hết tháng 9/2026, cả nước đã giải ngân gần 643.000 tỷ đồng vốn đầu tư công, tương đương 62,9% kế hoạch năm. Giá trị giải ngân tăng khoảng 46% so với cùng kỳ năm trước.

KBSV ước tính tỷ lệ giải ngân cả năm 2026 có thể đạt 90% kế hoạch, cải thiện so với mức gần 83% của năm 2025.

Việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân trong ba tháng cuối năm được kỳ vọng tạo thêm việc làm cho các nhà thầu xây dựng, đồng thời thúc đẩy nhu cầu thép, vật liệu xây dựng và thiết bị phục vụ các công trình hạ tầng.

Nhóm phân tích cũng đánh giá những điều chỉnh trong cơ chế điều hành, cùng các biện pháp tháo gỡ khó khăn về giải phóng mặt bằng và nguồn cung vật liệu, có thể hỗ trợ tiến độ triển khai dự án trong giai đoạn cuối năm 2026 và năm 2027.

Trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng, những doanh nghiệp được KBSV nhắc tới gồm Vinaconex (VCG), Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (HHV) và Coteccons (CTD).

Đối với bất động sản khu công nghiệp, danh sách theo dõi có Kinh Bắc (KBC), IDICO (IDC) và Viglacera (VGC).

Ở nhóm vật liệu, Hòa Phát (HPG) được đánh giá có cơ hội hưởng lợi từ nhu cầu thép phục vụ các công trình xây dựng. Trong khi đó, REE, PC1 và TV2 được chú ý nhờ hoạt động trong lĩnh vực xây lắp điện, truyền tải và thiết bị điện.

Đáng chú ý, trong bảng tổng hợp chiến lược đầu tư quý IV, KBSV lựa chọn bốn cổ phiếu tiêu biểu cho chủ đề đầu tư công là HHV, HPG, PC1 và KBC.

Ngân hàng và vật liệu xây dựng đón kỳ vọng từ chính sách tiền tệ

Chủ đề đầu tư thứ ba được KBSV đưa ra liên quan đến khả năng Ngân hàng Nhà nước tiếp tục triển khai các chính sách hỗ trợ thanh khoản và tín dụng trong những tháng cuối năm.

Theo nhóm phân tích, áp lực tỷ giá hiện chưa quá lớn, trong khi thanh khoản ngắn hạn của hệ thống ngân hàng đã cải thiện so với đầu năm. Đây là những yếu tố giúp cơ quan điều hành có thêm dư địa hỗ trợ nền kinh tế, dù áp lực lạm phát vẫn cần được theo dõi.

Tuy nhiên, nhu cầu vốn trung và dài hạn tiếp tục duy trì ở mức cao, thể hiện qua mặt bằng lãi suất các kỳ hạn dài chưa giảm đáng kể.

KBSV kỳ vọng Ngân hàng Nhà nước có thể linh hoạt hơn trong phân bổ hạn mức tăng trưởng tín dụng, đồng thời thực hiện các biện pháp hỗ trợ nguồn vốn trung và dài hạn.

Ba nhóm ngành được đánh giá có khả năng hưởng lợi gồm ngân hàng, xây dựng hạ tầng và vật liệu xây dựng.

Trong đó, các ngân hàng có quy mô vốn lớn, năng lực tài trợ dự án và quan hệ tín dụng với những chủ đầu tư lớn được cho là có lợi thế.



