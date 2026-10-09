Phương Nam Panel tự tin hướng tới Thương hiệu Quốc gia 2026 từ năng lực sản xuất Việt

Hành trình xây dựng một thương hiệu Việt

Trên hành trình phát triển, Phương Nam Panel xây dựng vị thế trong lĩnh vực sản xuất sandwich panel. Từ đầu tư công nghệ đến nghiên cứu và phát triển sản phẩm, doanh nghiệp xác định chất lượng và năng lực sản xuất là nền tảng để phát triển các giải pháp vật liệu phù hợp với yêu cầu của các công trình công nghiệp, kho lạnh, phòng sạch và dự án FDI.

Sở hữu 3 nhà máy tại hai miền Nam - Bắc

Với hệ thống 3 nhà máy tại hai miền Nam – Bắc, Phương Nam Panel có thể đạt công suất trên 10 triệu m2 panel mỗi năm, đáp ứng được nhu cầu của nhiều khu vực và các dự án quy mô lớn. Việc phát triển hệ thống nhà máy với tổng diện tích lên đến 70 ngàn m2 trong nước giúp doanh nghiệp chủ động hơn về năng lực cung ứng, kế hoạch sản xuất và tiến độ giao hàng.

Làm chủ công nghệ Đức - Hàn Quốc để nâng chuẩn sản phẩm

Dây chuyền Hennecke với công nghệ hiện đại từ Đức là một trong những bước tiến nâng cao năng lực sản xuất và kiểm soát chất lượng.

Trong hành trình nâng tầm năng lực sản xuất, quyết định đầu tư dây chuyền Hennecke là một bước tiến táo bạo của Ban lãnh đạo Phương Nam. Đây không chỉ là việc đầu tư thêm một dây chuyền sản xuất, mà còn là bước đi nhằm nâng cao tính ổn định, kiểm soát chặt chẽ chất lượng trong từng công đoạn. Quan trọng hơn, việc làm chủ công nghệ giúp doanh nghiệp củng cố nền tảng sản xuất, linh hoạt hơn trong quá trình nâng cấp sản phẩm.

Trên nền tảng công nghệ hiện đại của Đức và Hàn Quốc, Phương Nam Panel phát triển các dòng sandwich panel chủ lực như tấm panel cách nhiệt PROCY và tấm panel chống cháy PROCK, hướng tới những yêu cầu về cách nhiệt, chống cháy trong công trình. Đây là những sản phẩm thể hiện định hướng nâng chuẩn chất lượng, đồng thời cho thấy năng lực nghiên cứu và phát triển sản phẩm của doanh nghiệp.

Chất lượng được kiểm chứng qua những công trình quy mô lớn

Sandwich panel Phương Nam Panel tại nhà máy LG Hải Phòng, nơi đòi hỏi kiểm soát chất lượng, tối ưu năng lượng và đáp ứng tiêu chuẩn ESG.

Năng lực sản xuất và chất lượng sản phẩm của Phương Nam Panel được thể hiện qua quá trình đồng hành cùng nhiều công trình công nghiệp, nhà máy, kho lạnh, phòng sạch và các dự án có yêu cầu kỹ thuật cao. Tiêu biểu là dự án LG Hải Phòng (80.000 m2 panel), FECV FMMV Foxconn Quảng Ninh (35.000 m2 panel), chuỗi nhà máy sản xuất xe điện của Vinfast và VinES tại Việt Nam và Indonesia.

Đặc biệt, sự phát triển của các dự án sản xuất và công nghiệp công nghệ cao tại Việt Nam đặt ra yêu cầu ngày càng khắt khe đối với vật liệu xây dựng, từ khả năng đáp ứng yêu cầu kỹ thuật đến tính ổn định trong quá trình sử dụng.

Với định hướng lấy chất lượng làm trọng tâm, Phương Nam Panel tiếp tục đầu tư vào sản phẩm, công nghệ và hệ thống sản xuất nhằm đáp ứng tốt hơn những yêu cầu này, đồng thời nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm Việt.

Kỳ vọng Thương hiệu Quốc gia – khẳng định giá trị thương hiệu Việt

Với Phương Nam Panel, Thương hiệu Quốc gia không chỉ là một danh hiệu, mà còn là dấu mốc khẳng định năng lực sản xuất, chất lượng và hành trình xây dựng thương hiệu Việt sau gần 35 năm phát triển. Danh hiệu này là động lực để Phương Nam Panel tiếp tục đầu tư, nâng cao chất lượng sản phẩm, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực sản xuất, qua đó củng cố vị thế của một thương hiệu panel Việt. Đồng thời, doanh nghiệp sẽ tiếp tục mở rộng thị trường quốc tế, đưa sản phẩm panel "Made in Vietnam" vươn xa hơn và từng bước nâng tầm thương hiệu Việt trên thị trường toàn cầu.