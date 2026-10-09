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Danh mục cổ phiếu ngân hàng khủng của VIX: lộ diện số cổ phiếu VPBank trị giá hơn 2.700 tỷ đồng cùng hàng nghìn tỷ rót vào Eximbank, TCB

| | Doanh nghiệp

Danh mục cổ phiếu ngân hàng khủng của VIX: lộ diện số cổ phiếu VPBank trị giá hơn 2.700 tỷ đồng cùng hàng nghìn tỷ rót vào Eximbank, TCB

Công ty chứng khoán có danh mục đầu tư hơn 20.000 tỷ đồng vừa xuất hiện trong thông tin về nhóm cổ đông sở hữu trên 1% vốn VPBank.

Theo thông báo, CTCP Chứng khoán VIX (mã VIX) nắm giữ 116,9 triệu cổ phiếu Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank, mã VPB), qua đó nằm trong nhóm cổ đông sở hữu trên 1% vốn điều lệ ngân hàng. VPBank hiện thuộc nhóm ngân hàng tư nhân lớn nhất Việt Nam.

Tính theo thị giá hiện tại của VPB là 23.450 đồng/cp, số cổ phiếu này có trị giá hơn 2.700 tỷ đồng.

Danh mục cổ phiếu ngân hàng khủng của VIX: Sau Eximbank và Techcombank, lộ diện số cổ phiếu VPBank trị giá hơn 2.700 tỷ đồng - Ảnh 1.
Danh mục cổ phiếu ngân hàng khủng của VIX: Sau Eximbank và Techcombank, lộ diện số cổ phiếu VPBank trị giá hơn 2.700 tỷ đồng - Ảnh 2.

Về phía VIX, công ty chứng khoán này được biết đến với danh mục tự doanh thuộc nhóm lớn trên thị trường. Theo báo cáo tài chính bán niên 2026, tại thời điểm 30/6, tổng giá trị thị trường các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) đạt hơn 20.800 tỷ đồng, trong đó cổ phiếu niêm yết chiếm khoảng 16.180 tỷ đồng.

Danh mục đầu tư của VIX có sự hiện diện của nhiều cổ phiếu lớn như Gelex Electric (GEE), Gelex (GEX), Eximbank (EIB), VPBankS (VPX) và Viconship (VSC).

Riêng trong nửa đầu năm 2026, VIX còn xuất hiện khoản đầu tư khoảng 33 triệu cổ phiếu Techcombank (TCB), với giá trị hơn 1.000 tỷ đồng tại cuối tháng 6. Công ty cũng rót thêm khoảng 500 tỷ đồng vào Eximbank.

Danh mục cổ phiếu ngân hàng khủng của VIX: Sau Eximbank và Techcombank, lộ diện số cổ phiếu VPBank trị giá hơn 2.700 tỷ đồng - Ảnh 3.

Về kết quả kinh doanh, 6 tháng đầu năm 2026, VIX ghi nhận doanh thu hoạt động 3.033 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận trước thuế đạt 231,6 tỷ đồng, giảm gần 90% so với cùng kỳ. Nguyên nhân chủ yếu đến từ biến động giá trị danh mục đầu tư.

Ở mảng cho vay, lãi từ các khoản cho vay và phải thu đạt hơn 697 tỷ đồng, tăng 86% so với cùng kỳ. Doanh thu môi giới cũng tăng 43%, đạt gần 91 tỷ đồng.

Với lượng cổ phiếu VPB đang nắm giữ, VIX tiếp tục có sự hiện diện đáng kể tại nhóm doanh nghiệp tài chính, bên cạnh các khoản đầu tư vào Techcombank, Eximbank và VPBankS.

Anh Khôi

Việt Nam hàng ngày

Từ Khóa:
VIX, VPBank

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