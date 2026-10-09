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Người nhà Chủ tịch Kosy Group muốn gom 8 triệu cổ phiếu KOS

| | Doanh nghiệp

Bà Hoàng Thị Yến, em dâu của ông Nguyễn Việt Cường- Chủ tịch HĐQT Kosy Group vừa đăng ký mua 8 triệu cổ phiếu KOS nhằm tăng tỷ lệ sở hữu.

Bà Hoàng Thị Yến vừa có văn bản thông báo về giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ tại Công ty Cổ phần Kosy (Kosy Group, MCK: KOS, sàn HoSE).

Theo đó, bà Hoàng Thị Yến vừa đăng ký mua vào 8 triệu cổ phiếu KOS nhằm mục đích tăng tỷ lệ sở hữu. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 15/10/2026 đến ngày 13/11/2026 bằng phương thức thỏa thuận và/hoặc khớp lệnh.

Nếu giao dịch thành công, bà Yến sẽ tăng sở hữu từ 32.130 cổ phiếu lên hơn 8,03 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu tăng từ 0,01% lên 3,71% vốn tại Kosy Group.

Được biết, bà Yến chính là em dâu của ông Nguyễn Việt Cường- Chủ tịch HĐQT và bà Nguyễn Thị Phương Thảo- Phó Tổng Giám đốc phụ trách khu vực Tây Bắc của Kosy Group.

Người nhà Chủ tịch Kosy Group muốn gom 8 triệu cổ phiếu KOS - Ảnh 1.

Phối cảnh Dự án Khu đô thị số 11 tại tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Kosy Group

Trước đó, trong khoảng thời gian từ 27/8/2026 đến 24/9/2026, Chủ tịch Nguyễn Việt Cường đã bán ra hơn 4,26 triệu cổ phiếu KOS (trong tổng số 5 triệu cổ phiếu KOS đăng ký) bằng phương thức khớp lệnh/thỏa thuận.

Lý do không hoàn tất giao dịch như đăng ký là vì thị trường không thuận lợi, không đạt được thỏa thuận như dự kiến.

Sau giao dịch, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Việt Cường nắm giữ gần 72,38 triệu cổ phiếu KOS (tương đương 33,43% vốn điều lệ).

Cùng chiều, Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Kosy (Đầu tư Địa ốc Kosy) đăng ký bán ra 250.000 cổ phiếu KOS trong khoảng thời gian từ ngày 24/9/2026 đến ngày 30/9/2026. Tuy nhiên, kết thúc thời gian giao dịch, Địa ốc Kosy chỉ bán ra thành công 22.300 cổ phiếu bằng phương thức khớp lệnh.

Nguyên nhân không hoàn tất số lượng đăng ký là do bán giải chấp. Sau khi giao dịch, số lượng cổ phiếu mà Đầu tư Địa ốc Kosy nắm giữ giảm từ 10 triệu cổ phiếu KOS (4,62%) xuống gần 9,98 triệu cổ phiếu (4,61%).

Về mối quan hệ giữa 2 doanh nghiệp, ông Nguyễn Việt Cường- Chủ tịch HĐQT Kosy Group, hiện đang là Chủ tịch HĐTV Đầu tư Địa ốc Kosy. Ngoài ra, bà Nguyễn Thị Hằng- Phó Chủ tịch HĐQT Kosy Group, là thành viên góp vốn tại Đầu tư Địa ốc Kosy.

Theo PV

An ninh tiền tệ

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