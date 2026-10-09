Chủ tịch Vinachem kiến nghị đẩy nhanh dự án muối mỏ kali tại Lào

Đây là diễn đàn để các cơ quan chức năng và doanh nghiệp Việt Nam – Lào trao đổi về môi trường đầu tư, tăng cường kết nối, tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy triển khai các dự án hợp tác, qua đó góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch HĐTV Vinachem nhấn mạnh, Dự án khai thác và chế biến muối mỏ Kali tại Lào là một trong những dự án trọng điểm, có ý nghĩa chiến lược trong định hướng phát triển của Tập đoàn. Việc triển khai thành công Dự án không chỉ góp phần nâng cao năng lực sản xuất, chủ động nguồn nguyên liệu phục vụ ngành công nghiệp hóa chất và phân bón, mà còn mang ý nghĩa quan trọng trong việc hiện thực hóa các thỏa thuận hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Lào.

Trong thời gian qua, Vinachem đã tập trung nguồn lực, tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng của Lào để hoàn thiện các thủ tục cần thiết, từng bước tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình chuẩn bị đầu tư.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai Dự án trong thời gian tới, Chủ tịch HĐTV Vinachem kiến nghị Chính phủ và các cơ quan chức năng của Lào tiếp tục quan tâm, hỗ trợ đẩy nhanh quá trình hoàn thiện các thủ tục liên quan; đồng thời xem xét tháo gỡ những khó khăn về cơ chế, chính sách, tạo điều kiện để Dự án sớm chuyển sang giai đoạn triển khai tiếp theo.

Vinachem khẳng định sẽ tiếp tục chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và đối tác Lào, tập trung nguồn lực, bảo đảm việc triển khai Dự án tuân thủ các quy định pháp luật, hướng tới mục tiêu tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư.

Bên cạnh hoạt động đầu tư, hợp tác thương mại giữa Vinachem và các doanh nghiệp Lào tiếp tục được duy trì và mở rộng. Trong những năm gần đây, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Tập đoàn và các doanh nghiệp Lào ước đạt khoảng 70 triệu USD mỗi năm. Vinachem cũng đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với Tập đoàn Phongsavanh, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, giới thiệu và quảng bá sản phẩm tại thị trường Lào.

Những hoạt động này thể hiện định hướng của Vinachem trong việc mở rộng hợp tác quốc tế, phát huy thế mạnh công nghiệp hóa chất, tăng cường kết nối thương mại và đầu tư, khai thác hiệu quả tiềm năng hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước.

Thông qua Hội nghị, lãnh đạo Vinachem khẳng định Tập đoàn luôn coi Lào là một trong những địa bàn hợp tác quan trọng, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, hỗ trợ của Chính phủ, các bộ, ngành và cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Với quyết tâm đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm và mở rộng quan hệ hợp tác đầu tư, thương mại, Vinachem hướng tới phát huy vai trò của doanh nghiệp nhà nước trong triển khai các định hướng hợp tác kinh tế quốc tế, đóng góp thiết thực vào sự phát triển bền vững và mối quan hệ hợp tác đặc biệt Việt Nam – Lào.