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HNX công bố 67 mã chứng khoán bị cắt margin trong quý IV/2026

| | Thị trường chứng khoán

HNX vừa công bố danh sách 67 mã chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ trong quý IV/2026, trong đó có sự góp mặt của các mã HBS, NRC, BNA,....

Mới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã công bố danh sách chứng khoán không đáp ứng đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (margin) trong quý IV/2026.

Theo danh sách này, có 67 mã chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ trong quý IV/2026. Ngày có bắt đầu có hiệu lực là 9/10/2026.

Trong đó, đa phần các mã chứng khoán bị cắt margin do thuộc diện chứng khoán bị cảnh báo phải kể đến như mã BCC của CTCP Xi măng Bỉm Sơn, mã DS3 của CTCP DS3, mã HOM của CTCP Vicem Hoàng Mai, mã PGN của CTCP Phụ Gia Nhựa, mã PPE của CTCP Tư vấn Đầu tư PP Enterprise,...

Các mã chứng khoán nằm trong diện kiểm soát như mã CX8 của CTCP Đầu tư và Xây lắp Constrexim số 8, mã SDC của CTCP Tư vấn Sông Đà, mã TTH của CTCP Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành,...

HNX công bố 67 mã chứng khoán bị cắt margin trong quý IV/2026 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Ngoài ra, mã chứng khoán của ba công ty chứng khoán cũng được gọi tên trong danh sách này gồm mã APS của CTCP Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương, mã HBS của CTCP Chứng khoán Hòa Bình và mã VIG của CTCP Chứng khoán Đầu tư Tài chính Việt Nam.

Hai mã chứng khoán bị cắt margin do nhận được kết luận của cơ quan thuế về việc công ty vi phạm pháp luật về thuế gồm mã NRC của CTCP Tập đoàn NRC và mã CAR của CTCP Tập đoàn Giáo dục Trí Việt.

Nhiều cổ phiếu được ghi nhận có từ 2 lý do trở lên dẫn đến không đủ điều kiện cấp margin. Nổi bật là mã BNA của CTCP Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc thuộc diện chứng khoán bị cảnh báo, kiểm soát, đình chỉ giao dịch; lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2025 tại Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên soát xét năm 2025 là số âm; chậm công bố thông tin Báo cáo tài chính bán niên năm 2026 đã được soát xét quá 5 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin.

Mã chứng khoán GKM của CTCP GKM Holdings bị cắt margin do thuộc diện bị cảnh báo, kiểm soát, hạn chế giao dịch, đình chỉ giao dịch; lợi nhuận sau thuế năm 2025 tại Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán là số âm.

Bên cạnh đó, một số mã chứng khoán của các doanh nghiệp “quen mặt” cũng bị gọi tên như mã LDP của CTCP Dược Lâm Đồng (Ladophar); mã MED của CTCP Dược Trung Ương Mediplantex, mã SHN của CTCP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội,...

PV

An Ninh Tiền Tệ

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