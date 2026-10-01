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Chuyện gì đây: Khối ngoại có tuần bán ròng đột biến 13.500 tỷ ngay đầu tháng 10, một mã bất ngờ bị "xả" hơn 9.000 tỷ

| | Thị trường chứng khoán

Chuyện gì đây: Khối ngoại có tuần bán ròng đột biến 13.500 tỷ ngay đầu tháng 10, một mã bất ngờ bị "xả" hơn 9.000 tỷ

Khối ngoại bán ròng gần như xuyên suốt trong tuần qua. Tâm điểm ghi nhận vào phiên cuối tuần với giao dịch thoả thuận đột biến.

Thị trường chứng khoán ghi nhận tuần giao dịch 5–9/10 với nhiều rung lắc. Chỉ số chung đã nỗ lực hồi phục lên khu vực kháng cự 1.750-1.760 điểm, tuy nhiên lực cung gia tăng cùng với đó là diễn biến điều chỉnh ở nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn đẩy VN-Index giảm điểm trở lại vào hai phiên cuối tuần. Mặc dù vậy, vẫn có những cổ phiếu/nhóm ngành ghi nhận mức tăng tích cực so với thị trường chung như Bán lẻ, Thủy sản, Logistics. Kết tuần, VN-Index giảm 2,62 điểm (-0,15%) so với tuần trước và đóng cửa tại 1.735,09 điểm.

Khối ngoại bán ròng gần như xuyên suốt trong tuần qua. Tâm điểm ghi nhận vào phiên cuối tuần với giao dịch thoả thuận đột biến. Luỹ kế sau 5 phiên khối ngoại bán ròng -13.490 tỷ đồng.

Khối ngoại có tuần bán ròng đột biến 13.500 tỷ ngay đầu tháng 10, một mã bất ngờ bị "xả" hơn 9.000 tỷ - Ảnh 1.

Xét riêng từng sàn, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 13.526 tỷ đồng trên HoSE, mua ròng 24 tỷ đồng trên HNX và mua ròng 12 tỷ đồng trên sàn UPCoM.

Thống kê theo các mã chứng khoán, trong tuần giao dịch vừa qua, MCH là tâm điểm bán ròng mạnh nhất với giá trị hơn 9.000 tỷ đồng, chủ yếu qua giao dịch thỏa thuận và bỏ xa các mã còn lại. Theo sau làPNJ bị bán ròng 714 tỷ, các cổ phiếu bị bán ròng còn có TCB (431,20 tỷ đồng), FPT (274,37 tỷ đồng), HDB (227,35 tỷ đồng) và ACB (224,14 tỷ đồng). Các cổ phiếu VHM (111,32 tỷ đồng) và VCI (103,75 tỷ đồng) cũng chịu áp lực bán ròng đáng kể. Ngoài ra, MSB và HAH lần lượt bị bán ròng 96,89 tỷ đồng và 95,04 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, SHB dẫn đầu chiều mua ròng với giá trị 179,23 tỷ đồng, theo sau là PLX (129,46 tỷ đồng) và VIC (117,85 tỷ đồng). Các cổ phiếu DGW (109,10 tỷ đồng), MCH (106,59 tỷ đồng) và DCM (94,88 tỷ đồng) cũng thu hút lực cầu tích cực từ nhà đầu tư nước ngoài.

Khối ngoại có tuần bán ròng đột biến 13.500 tỷ ngay đầu tháng 10, một mã bất ngờ bị "xả" hơn 9.000 tỷ - Ảnh 2.

 

An Thái

Việt Nam hàng ngày

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