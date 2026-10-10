Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Xử phạt một doanh nghiệp do vi phạm công bố thông tin

| | Thị trường chứng khoán

Đầu tư Phúc Hậu bị xử phạt hành chính do vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin.

Ngày 8/10/2026, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 593/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty TNHH Đầu tư Phúc Hậu.

Cụ thể, Đầu tư Phúc Hậu bị phạt tiền 92,5 triệu đồng do có hành vi vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin. Quyết định nêu rõ, doanh nghiệp này chậm công bố thông tin từ 10 ngày làm việc trở lên đối với các tài liệu: Báo cáo tình hình thực hiện cam kết bán niên năm 2024, năm 2024, bán niên năm 2025, năm 2025; Báo cáo Tình hình sử dụng số tiền thu từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên năm 2024, năm 2024, bán niên năm 2025, năm 2025; Báo cáo tình hình tài chính năm 2024, bán niên năm 2025, năm 2025; Báo cáo tình hình thanh toán gốc lãi năm 2024, bán niên năm 2025, năm 2025.

Trước đó, đầu tháng 7/2024, Đầu tư Phúc Hậu cũng bị UBCKNN xử phạt hành chính số tiền 92,5 triệu đồng với lỗi tương tự như trên.

Theo tìm hiểu, doanh nghiệp trên được thành lập vào tháng 9/2011, do ông Trình Thanh Phương (SN 1977) làm Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật.

Công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp hồi cuối tháng 4/2023, vốn điều lệ của Đầu tư Phúc Hậu ở mức 250 tỷ đồng, cổ đông gồm: bà Vũ Thị Kim Thanh 62,5% (trước đó, số cổ phần này do bà Thái Thị Hải Yến nắm giữ), 37,5% vốn còn lại chia đều cho Công ty TNHH Happy House Việt Nhật và Công ty CP Đầu tư Bất động sản Happy House.

Bà Vũ Thị Kim Thanh còn được biết đến với vai trò Người đại diện pháp luật của Công ty CP VN Stock; cổ đông nắm 97,5% vốn và đứng tên tại Công ty TNHH Thiết bị và Xây dựng Sài Gòn.

Theo PV

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
CTCK dự báo lợi nhuận một "đại gia" dầu khí có thể lập kỷ lục 32.600 tỷ đồng năm 2026

CTCK dự báo lợi nhuận một "đại gia" dầu khí có thể lập kỷ lục 32.600 tỷ đồng năm 2026 Nổi bật

Giáo sư giàu nhất Việt Nam mất 1.500 tỷ từ đầu năm

Giáo sư giàu nhất Việt Nam mất 1.500 tỷ từ đầu năm Nổi bật

Giá vàng trở lại mốc cao nhất trong 2 tuần

Giá vàng trở lại mốc cao nhất trong 2 tuần

09:53 , 10/10/2026
Một ngân hàng lên tiếng về tin đồn cổ phiếu

Một ngân hàng lên tiếng về tin đồn cổ phiếu

09:52 , 10/10/2026
SHS huy động lô trái phiếu 123 tỷ đồng

SHS huy động lô trái phiếu 123 tỷ đồng

00:06 , 10/10/2026
Chuyện gì đây: Khối ngoại có tuần bán ròng đột biến 13.500 tỷ ngay đầu tháng 10, một mã bất ngờ bị "xả" hơn 9.000 tỷ

Chuyện gì đây: Khối ngoại có tuần bán ròng đột biến 13.500 tỷ ngay đầu tháng 10, một mã bất ngờ bị "xả" hơn 9.000 tỷ

00:03 , 10/10/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên