Xử phạt một doanh nghiệp do vi phạm công bố thông tin

Ngày 8/10/2026, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 593/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty TNHH Đầu tư Phúc Hậu.

Cụ thể, Đầu tư Phúc Hậu bị phạt tiền 92,5 triệu đồng do có hành vi vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin. Quyết định nêu rõ, doanh nghiệp này chậm công bố thông tin từ 10 ngày làm việc trở lên đối với các tài liệu: Báo cáo tình hình thực hiện cam kết bán niên năm 2024, năm 2024, bán niên năm 2025, năm 2025; Báo cáo Tình hình sử dụng số tiền thu từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên năm 2024, năm 2024, bán niên năm 2025, năm 2025; Báo cáo tình hình tài chính năm 2024, bán niên năm 2025, năm 2025; Báo cáo tình hình thanh toán gốc lãi năm 2024, bán niên năm 2025, năm 2025.

Trước đó, đầu tháng 7/2024, Đầu tư Phúc Hậu cũng bị UBCKNN xử phạt hành chính số tiền 92,5 triệu đồng với lỗi tương tự như trên.

Theo tìm hiểu, doanh nghiệp trên được thành lập vào tháng 9/2011, do ông Trình Thanh Phương (SN 1977) làm Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật.

Công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp hồi cuối tháng 4/2023, vốn điều lệ của Đầu tư Phúc Hậu ở mức 250 tỷ đồng, cổ đông gồm: bà Vũ Thị Kim Thanh 62,5% (trước đó, số cổ phần này do bà Thái Thị Hải Yến nắm giữ), 37,5% vốn còn lại chia đều cho Công ty TNHH Happy House Việt Nhật và Công ty CP Đầu tư Bất động sản Happy House.

Bà Vũ Thị Kim Thanh còn được biết đến với vai trò Người đại diện pháp luật của Công ty CP VN Stock; cổ đông nắm 97,5% vốn và đứng tên tại Công ty TNHH Thiết bị và Xây dựng Sài Gòn.