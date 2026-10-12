Bão Simon mạnh cấp 4 áp sát bờ biển Thái Bình Dương

Hoàn lưu bão Rachel gây mưa lớn trên diện rộng tại Mỹ (Ảnh: Reuters)

Ngày 11/10, Chính phủ Mexico thông báo triển khai hơn 22.000 nhân viên thuộc các lực lượng ứng phó khẩn cấp nhằm đối phó với bão Simon, đang di chuyển sát bờ biển miền Tây nước này. Đây là cơn bão mạnh cấp 4 theo thang Saffir-Simpson, với sức gió có thời điểm đạt 250 km/h, chỉ thấp hơn ngưỡng của bão cấp 5, cấp cao nhất trên thang đo này.

Theo Bộ An ninh và Bảo vệ công dân Mexico, lực lượng ứng phó được trang bị 1.470 phương tiện, 323 thiết bị máy móc hạng nặng và 18 máy bay, sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ cứu hộ, sơ tán và khắc phục hậu quả thiên tai. Chính quyền Mexico đã đình chỉ các hoạt động không thiết yếu tại 24 địa phương thuộc 4 bang Jalisco, Colima, Nayarit và Michoacán. Riêng bang Jalisco quyết định tạm ngừng hoạt động dạy học tại 22 địa phương ven biển trong các ngày 9 - 12/10, đồng thời tổ chức sơ tán người dân khỏi những khu vực có nguy cơ cao.

Ủy ban Nước quốc gia Mexico (Conagua) cho biết vào 12h ngày 11/10 theo giờ địa phương (tức 1h ngày 12/10 theo giờ Hà Nội), tâm bão Simon nằm cách bãi biển Playa Pérula khoảng 40 km về phía Tây Tây Nam và cách Cabo Corrientes khoảng 100 km về phía Nam Đông Nam. Cả hai địa điểm đều thuộc bang Jalisco. Tại thời điểm trên, bão có sức gió duy trì tối đa 220 km/h, giật tới 270 km/h, di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 11 km/h.

Trung tâm Bão quốc gia Mỹ (NHC) cảnh báo bão Simon có thể tiếp tục di chuyển rất gần bờ biển miền Trung Tây Mexico. Tuy nhiên, do tâm bão đang đi sát đường bờ biển, các chuyên gia khí tượng chưa thể xác định liệu bão có đổ bộ trực tiếp vào đất liền hay không. Trước đó, NHC ghi nhận sức gió của Simon từng đạt 250 km/h, gần ngưỡng bão cấp 5. Việc tâm bão duy trì trên biển có thể khiến cơn bão giữ được cường độ nguy hiểm trong khi gió mạnh và mưa lớn vẫn tác động trực tiếp đến các cộng đồng ven bờ.

Cơ quan khí tượng Mexico cảnh báo mưa lớn, gió giật mạnh và sóng biển cao từ 8-10 m tại các khu vực ven biển bang Jalisco. Những điều kiện thời tiết này làm gia tăng nguy cơ ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất, đặc biệt tại các cộng đồng nằm giữa dãy núi Sierra Madre và Thái Bình Dương.

Tại thành phố du lịch Puerto Vallarta, lực lượng Vệ binh Quốc gia nước này đã tăng cường tuần tra, trong khi cảnh sát yêu cầu người dân và du khách rời các khu vực ven biển, tìm nơi trú ẩn an toàn. Nhiều khách sạn và cửa hàng đã gia cố cửa sổ để hạn chế thiệt hại do gió mạnh. Chính quyền cũng yêu cầu các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực du lịch triển khai biện pháp bảo vệ người lao động và du khách. Puerto Vallarta là điểm đến thu hút nhiều khách du lịch quốc tế, trong đó có du khách Canada. Tuy nhiên, tại các khu dân cư nằm sâu trong đất liền và trên các sườn đồi gần khu nghỉ dưỡng, nhiều công trình nhà ở có nguy cơ bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi gió mạnh và mưa lớn.

Bão Simon mạnh cấp 4 đang áp sát bờ biển Thái Bình Dương của Mexico, ngày 11/10/2026 (Ảnh minh họa: AI)

Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum đã kêu gọi người dân tại các khu vực chịu ảnh hưởng ở trong nhà và tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng.

Trong khi Mexico đối phó với bão Simon, nhiều khu vực của Mỹ cũng chịu ảnh hưởng của các hệ thống bão khác. Tại miền Tây Nam nước Mỹ, hoàn lưu còn lại của bão Rachel gây mưa lớn trên diện rộng, đặc biệt tại bang Nevada và các vùng sa mạc lân cận.

Theo Cơ quan Thời tiết quốc gia Mỹ (NWS), tính đến đầu giờ chiều 11/10 theo giờ địa phương, thành phố Las Vegas đã ghi nhận lượng mưa khoảng 27,4 mm, vượt kỷ lục lượng mưa trong ngày 11/10 là 19,8 mm, được thiết lập năm 2012. Lượng mưa này cũng bằng mức kỷ lục trong một ngày của cả tháng 10 tại Las Vegas, từng được ghi nhận vào ngày 12/10/1947. Mưa lớn đã gây ngập tại nhiều nơi thuộc thung lũng Las Vegas. Lực lượng cứu hộ đã phải thực hiện khoảng 10-12 vụ giải cứu người mắc kẹt trong dòng nước chảy xiết trong đêm.

Tại miền Nam bang California, hoàn lưu của Rachel kết hợp với triều cường và sóng lớn bất thường gây ngập lụt tại một số khu vực ven biển. Sóng mạnh làm hư hại các công trình ven bờ, trong đó có một lối đi bộ lịch sử tại Long Beach và những ngôi nhà có giá trị lớn.

Trong khi đó, tàn dư của bão Isaias, cơn bão đầu tiên trong mùa bão Đại Tây Dương năm nay, tiếp tục gây mưa lớn tại khu vực trung tâm dãy Appalachia và vùng Trung Đại Tây Dương của Mỹ. Bão Isaias trước đó đã đổ bộ vào đất liền ngày 9/10. Đến ngày 11/10, hoàn lưu còn lại của bão vẫn làm gia tăng nguy cơ ngập lụt và sạt lở đất tại một số khu vực, trong đó có bang Bắc Carolina. Một số khu vực thuộc Florida và Alabama cũng ghi nhận tình trạng mất điện sau bão.

Hoạt động bão nhiệt đới trên Thái Bình Dương trong mùa bão năm nay được đánh giá là cao hơn mức trung bình, có liên quan đến ảnh hưởng của hiện tượng El Nino mạnh. Đây là hiện tượng nhiệt độ mặt nước biển tại một phần khu vực Thái Bình Dương tăng cao bất thường, có thể làm thay đổi các hình thế thời tiết trên phạm vi toàn cầu.



