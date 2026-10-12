Khoảnh khắc kinh hoàng giữa không trung: Sạc dự phòng bốc cháy trong cabin khi máy bay chở 191 người đang ở độ cao hàng ngàn mét

Một chuyến bay của hãng IndiGo chở 191 người hành trình từ Delhi đến Chennai (Ấn Độ) đã phải chuyển hướng hạ cánh xuống Hyderabad vào hôm Chủ nhật (11/10), sau khi sạc dự phòng của một hành khách bốc cháy. Hãng hàng không cho biết phi hành đoàn đã kịp thời dập tắt ngọn lửa và các phi công đã cho máy bay chuyển hướng theo đúng quy trình an toàn.

Chuyến bay mang số hiệu 6E 6115 đã hạ cánh an toàn xuống Sân bay Quốc tế Rajiv Gandhi vào khoảng 3:15 chiều giờ địa phương.

Video do hành khách ghi lại

"Chuyến bay 6E 6115 của IndiGo khởi hành từ Delhi đi Chennai ngày 11 tháng 10 năm 2026 đã phải chuyển hướng đến Hyderabad sau khi phát hiện khói phát ra từ thiết bị điện tử cá nhân của một hành khách. Phi hành đoàn đã xử lý nhanh chóng và kiểm soát hoàn toàn tình hình. Tuân thủ các quy trình sẵn có, các phi công đã chuyển hướng chuyến bay và hạ cánh an toàn xuống Sân bay Quốc tế Rajiv Gandhi, Hyderabad," đại diện hãng hàng không cho biết trong một tuyên bố.

Một quan chức sân bay làm rõ: "Do đám cháy đã được dập tắt từ trước, chuyến bay không cần phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp hay yêu cầu hạ cánh ưu tiên."

Hãng IndiGo đã gửi lời xin lỗi vì sự cố gián đoạn này, đồng thời cung cấp đồ ăn nhẹ và cập nhật thông tin liên tục cho hành khách. Chuyến bay sau đó cất cánh rời Hyderabad vào khoảng 5:45 chiều và dự kiến đến Chennai lúc 7:10 tối.

Các hãng hàng không được khuyên nên nhắc nhở hành khách chỉ mang sạc dự phòng và pin dự phòng trong hành lý xách tay, không để trong khoang hành lý ký gửi/ngăn đựng đồ phía trên đầu, và tuyệt đối không sử dụng hoặc sạc pin dự phòng trong suốt chuyến bay. Hành khách cần thông báo ngay cho phi hành đoàn nếu phát hiện thiết bị tỏa nhiệt, tỏa khói hoặc có mùi lạ.

Cục Hàng không Dân dụng Ấn Độ (DGCA) khuyến cáo các hãng hàng không yêu cầu hành khách chỉ để sạc dự phòng trong hành lý xách tay, đồng thời cấm sử dụng hoặc sạc thiết bị này trong suốt chuyến bay.

Nguồn: Hindustantimes