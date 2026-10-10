23 siêu trụ thép cao gần 200 mét sắp được dựng lên gần cơ sở không quân, nước châu Âu lo không thể quan sát được máy bay phản lực của Nga

Theo Bộ Quốc phòng Anh, một trang trại điện gió khổng lồ có nguy cơ làm nhiễu tín hiệu radar dùng để theo dõi máy bay và tên lửa của Nga.

Các quan chức quân đội Anh đang phản đối kế hoạch hướng tới mục tiêu không phát thải ròng bằng việc xây dựng 23 tuabin, mỗi tuabin cao khoảng 200 mét, trên vùng đất hoang trải rộng phía nam Barnard Castle và phía bắc Richmond thuộc hạt Durham, Yorkshire.

Họ cho rằng công trình sẽ gây nhiễu hệ thống kiểm soát không lưu của Không quân Hoàng gia Anh (RAF) gần đó và ảnh hưởng tới cả hệ thống radar phòng không được thiết lập để phát hiện máy bay phản lực của đối phương.

Theo một bức thư mà tờ The Telegraph xem, điều đó sẽ ngăn cản Không quân Hoàng gia Anh "thực hiện hiệu quả chức năng phòng không cho Vương quốc Anh".

Dự án trang trại điện gió Hope Moor nằm trong chương trình quy hoạch nhanh dành cho các dự án năng lượng xanh. Quyết định cuối cùng về việc dự án có được triển khai hay không sẽ do bà Miatta Fahnbulleh, Bộ trưởng Năng lượng, đưa ra.

Ed Miliband, cựu bộ trưởng năng lượng, đã thay đổi các quy định vào tháng 12 để đảm bảo rằng các dự án điện gió trên đất liền có thể được xếp vào loại dự án cơ sở hạ tầng quan trọng quốc gia.

Tuy nhiên, đã có những xung đột giữa Bộ Quốc phòng và Bộ An ninh Năng lượng và Mục tiêu Phát thải ròng về vị trí và quy mô của các dự án phát triển.

Bộ Quốc phòng Anh cho biết một số cuộc thử nghiệm đã chứng minh "tác động tiêu cực" của các trang trại điện gió đối với khả năng phòng không của Vương quốc Anh.

Cánh quạt tuabin vừa gây nhiễu radar vừa có thể tạo ra tín hiệu tương tự như của máy bay di chuyển nhanh, "làm giảm khả năng Không quân Hoàng gia Anh phát hiện các mối đe dọa từ máy bay bay thấp".

Bộ Quốc phòng cho biết: "Hãy xem xét một vật thể bay thấp gần một trang trại điện gió. Khả năng phát hiện và theo dõi ban đầu là mục tiêu chính của giám sát trên không. Bất kỳ sự gián đoạn nào do nhiễu loạn quá mức gây ra đều có thể ảnh hưởng xấu đến an ninh và/hoặc an toàn quốc gia."

Fred Olsen Renewables, một nhà phát triển đến từ Na Uy, cho biết dự án Hope Moor có thể tạo ra đủ điện năng tái tạo để cung cấp điện cho khoảng 135.000 hộ gia đình và hỗ trợ mục tiêu phát thải ròng bằng không của Anh.

Tổ chức Cơ sở hạ tầng Quốc phòng thuộc Bộ Quốc phòng đã cảnh báo rằng dự án sẽ tạo ra "sự can thiệp không thể chấp nhận được" đối với 2 địa điểm của Không quân Hoàng gia Anh, cũng như các buổi huấn luyện cho máy bay bay ở độ cao thấp tới 250 feet (76,2 mét).

Trong thư gửi các quan chức quy hoạch, Bộ Quốc phòng chỉ ra rằng căn cứ không quân RAF Leeming chỉ cách địa điểm này 19 dặm (30,6 km) và có radar kiểm soát không lưu. Bộ này cho biết các tuabin sẽ tạo ra tín hiệu radar giả, khiến máy bay thực sự "không bị phát hiện".

Bức thư cũng cảnh báo rằng các tuabin sẽ gây ra "sự nhiễu sóng không thể chấp nhận được" đối với radar phòng không tại Brizlee Wood, cách đó 67 dặm.

Các radar quét bầu trời 24 giờ một ngày và được sử dụng để đánh chặn các mối đe dọa trên không, bao gồm cả tên lửa đạn đạo. Trong những năm gần đây, chúng đã phát hiện một số máy bay chiến đấu của Nga trong không phận Anh.

Người phát ngôn của Bộ An ninh Năng lượng cho biết: "Chúng tôi hợp tác chặt chẽ với Bộ Quốc phòng. Tất cả các dự án điện gió trên đất liền đều phải trải qua quy trình lập kế hoạch nghiêm ngặt và tính tới vấn đề quốc phòng và an ninh, quan điểm của cộng đồng địa phương và tác động đến môi trường".

Theo Telegraph