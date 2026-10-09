Đang trên đường tới Cuba, 90 lô hàng nhiên liệu trị giá gần 3 triệu USD gặp biến lớn

Ngày 6/10, Mỹ cho biết cơ quan chức năng nước này đã thu giữ 90 lô hàng nhiên liệu sinh học trị giá gần 3 triệu USD đang trên đường tới Cuba. Đây là lần thứ 2 trong 1 tuần mà chính quyền Mỹ tuyên bố thu giữ nhiên liệu mà nước này cho là "bất hợp pháp" khi trên đường đến đảo quốc Caribe.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục siết chặt ngành năng lượng của Cuba, chỉ cho phép những lô hàng nhiên liệu nhỏ tiếp cận khu vực tư nhân Cuba.

Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa (HSI), Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CPB), cùng Cục Công nghiệp và An ninh thuộc Bộ Thương mại cho biết các lô hàng này đang hướng đến ENETEC SA, một công ty bán buôn nhiên liệu có trụ sở tại Havana. Doanh nghiệp này đã bị Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài thuộc Bộ Tài chính Mỹ trừng phạt hồi tháng 7.

Theo DHS, các cơ quan liên bang đã phát hiện ra thông tin tình báo cho thấy nhiên liệu xuất khẩu từ Mỹ đang được vận chuyển đến công ty nhà nước bị trừng phạt từ nhiều tuần trước, vi phạm các hạn chế xuất khẩu gần đây của Mỹ.

Sau đó, vào đầu tháng 9, sau khi phân tích kỹ lưỡng dữ liệu thương mại và tình báo, các quan chức CBP đã phát hiện các lô hàng nhiên liệu sinh học rời cảng Everglades (Florida) và cảng Houston, trên đường đến Havana, theo thông báo của Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa.

Các nhà chức trách sau đó đã thu giữ 71 bể chứa dầu tại cảng Everglades với dung tích khoảng 500.000 gallon (1,89 triệu lít) nhiên liệu sinh học, cùng 19 lô hàng khác với dung tích khoảng 120.000 gallon (454.249 lít) tại cảng Houston.

Đặc vụ phụ trách HSI Miami, Jose Figueroa, tuyên bố rằng cơ quan này sẽ hợp tác với các đối tác để "tiếp tục xác định, ngăn chặn và điều tra các nỗ lực nhằm trốn tránh lệnh trừng phạt của Mỹ.

Hành động này tiếp nối những nỗ lực trước đó của Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Mỹ nhằm ngăn chặn các chuyến vận chuyển nhiên liệu bằng đường biển đến Cuba.

Tuần trước, lực lượng này thông báo đã chặn bắt tàu Grace, một tàu chở hàng dài khoảng 300 feet (91 mét), vào ngày 5/9 giữa Cuba và Mexico khi đang chở nhiên liệu. Lực lượng Bảo vệ bờ biển cũng cho biết đã bắt giữ một tàu khác, có tên là Jaira Provider, với hơn 200.000 gallon (832.790 lít) nhiên liệu trên tàu vào đầu mùa hè.

Đầu năm nay, Tổng thống Trump đã tìm cách chặn hầu hết các lô hàng năng lượng đến Cuba bằng cách đe dọa áp thuế đối với bất kỳ quốc gia nào bán hoặc cung cấp dầu cho nước này.

Từ đầu năm, Cuba phải đối mặt với tình trạng thiếu nhiên liệu trầm trọng do các hạn chế của Mỹ. Tại Havana, tình trạng mất điện luân phiên đã làm gián đoạn công tác bơm nước, gây ra tình trạng thiếu nước ảnh hưởng đến khoảng 3,5 triệu người, đồng thời gây gián đoạn hoạt động của bệnh viện, giao thông và kho dự trữ lương thực trên đảo.

Chính quyền ông Trump đã gây sức ép lên Cuba nhằm buộc nước này thực hiện những thay đổi kinh tế và chính trị sâu rộng.

Trong khi đó, các quan chức Cuba đã cáo buộc Mỹ tiến hành "chiến tranh kinh tế" và "hành động gây hấn".

Theo Reuters, CBS News