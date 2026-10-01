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Mỹ doạ sẽ không bán dầu cho Đức, Pháp nếu không thực hiện ngay 1 việc

| | Tài chính quốc tế

Mỹ doạ sẽ không bán dầu cho Đức, Pháp nếu không thực hiện ngay 1 việc

Châu Âu ngày càng phụ thuộc vào nhập khẩu dầu diesel của Mỹ sau khi xung đột ở Trung Đông thắt chặt nguồn cung.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã yêu cầu Đức và Pháp giải phóng dự trữ dầu diesel khẩn cấp để giúp giảm giá nhiên liệu toàn cầu, nếu không Mỹ sẽ cấm xuất khẩu dầu diesel, Reuters dẫn 3 nguồn tin thân cận cho biết.

Cảnh báo này đánh dấu sự leo thang áp lực lên châu Âu khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cân nhắc lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel nhằm giảm giá nhiên liệu của Mỹ trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11. Giá dầu diesel tại Mỹ đã vọt lên mức 7 USD/gallon, trong khi giá dầu thô Brent dao động trong khoảng 97 - 102 USD/thùng kể từ cuối tháng 9, tăng từ 25 - 30 USD/thùng so với mức giá trước khi xảy ra xung đột.

Theo Reuters đưa tin trước đó, chính quyền Mỹ đặc biệt thất vọng với Pháp và Đức vì đã không thực hiện đầy đủ các cam kết trước đó về việc giải phóng lượng dầu dự trữ khẩn cấp.

"Việc hợp tác với Mỹ là lợi ích tốt nhất của châu Âu khi chúng ta theo đuổi nhiều hướng để tăng nguồn cung các sản phẩm lọc dầu và giảm chi phí cho người tiêu dùng", một trong những nguồn tin, một quan chức Mỹ, nói với Reuters.

Một nguồn tin thứ hai cho biết Mỹ đã yêu cầu EU giải phóng 120 triệu thùng dầu diesel trong vòng 6 tháng tới.

Châu Âu ngày càng phụ thuộc vào nhiên liệu của Mỹ sau khi cấm nhập khẩu từ Nga do Nga xâm lược Ukraine và sau khi cuộc chiến tranh Mỹ-Israel chống lại Iran làm gián đoạn nguồn cung từ Trung Đông.

Theo Reuters

Y Vân

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