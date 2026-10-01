Mặc áo dính máu gặp Thủ tướng Israel, kể chuyện chặn cơ phó cướp máy bay

Thủ tướng Israel gặp hành khách tham gia chặn vụ cướp máy bay.

Ngày 30/9, Văn phòng Thủ tướng Israel đăng tải đoạn video ghi lại cảnh ông Benjamin Netanyahu gặp Yaniv Hayun - người thợ sửa ống nước tham gia chặn vụ cướp máy bay Flydubai. Hayun vẫn mặc chiếc áo còn vương nhiều vết máu, kể lại sự cố xảy ra trên chuyến bay.

Máy bay chao đảo, thấy có sự cố, anh cùng các hành khách khác tìm cách vào buồng lái; siết cổ và kéo cơ phó ra ngoài, trước khi quay lại nắm lấy hệ thống điều khiển máy bay.

“Ở cửa còn có một người mặc áo trắng. Tôi đoán đó là phi công, bởi bên trong có hai phi công, ngoài ra còn có thêm hai phi công khác ở khoang hành khách. Viên phi công bị đâm nằm ngay sát cửa nên chúng tôi rất khó mở. Nhưng theo suy đoán của tôi, anh ấy đã kịp mở được cửa trước khi gục xuống” , Hayun kể lại.

“ Tôi nhìn thấy kẻ tấn công ở khu vực bảng điều khiển, giữa hai ghế. Tôi túm lấy kẻ tấn công, khống chế rồi kéo hắn ra ”.

Tại cuộc gặp, Thủ tướng Israel đã gọi Yaniv là người hùng, đồng thời ca ngợi viên phi công Ấn Độ đã “ ngăn chặn được một thảm họa kiểu sự kiện 11/9 ” khi trả lời phỏng vấn CNN.

Ông Netanyahu đã gặp mặt Yaniv, một trong những hành khách của hãng Flydubai.

Khoảnh khắc Thủ tướng Netanyahu ôm Yaniv.

Thủ tướng Netanyahu ca ngợi các hành khách và thành viên phi hành đoàn trong chuyến bay.

Tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng, Tổng thống Trump cho biết Thủ tướng Netanyahu kể với ông rằng một thợ sửa ống nước người Israel đã giúp ổn định máy bay trong vụ tấn công, cướp máy bay.

“Đây là một câu chuyện đáng kinh ngạc”, ông Trump nói. Tổng thống Trump cho biết ông đã nói chuyện “rất lâu” với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu về vụ tấn công. Thủ tướng Netanyahu kể với ông Trump rằng một hành khách người Israel, được xác định là một thợ sửa ống nước, đã vào buồng lái, kéo cơ phó ra khỏi cần điều khiển và giúp giữ thăng bằng máy bay khi nó lao xuống đột ngột.

“Theo một cách nào đó, anh ta là một người hùng”, ông Trump nói về người thợ sửa ống nước, và cho biết thêm người này dường như chưa bao giờ lái máy bay trước đây.

Trả lời truyền thông, nhiều hành khách cũng mô tả lại khoảnh khắc kinh hoàng trên chuyến bay nghi bị tấn công khủng bố.

“Đây là điều bạn làm mà không cần suy nghĩ, chỉ đơn giản là chạy đến để cứu mạng con gái mình, mạng sống của gia đình mình” , Asaf Rajuan, một trong những hành khách đã giúp khống chế kẻ tấn công, nói.

“Tôi chỉ có thể nói rằng đó là một phép màu. Thật kinh khủng, điên rồ, và chúng tôi tạ ơn Chúa vì đã sống sót, chúng tôi không nghĩ mình sẽ sống sót nhưng chúng tôi đang ở Israel. Chúng tôi đã trở về nhà. Và rất vui khi được gặp lại mọi người ở đây”, hành khách Lital Shachaf nói sau khi máy bay đáp xuống mặt đất.

Người phát ngôn Văn phòng Thủ tướng Netanyahu cho biết, các hành khách bước vào thấy viên cơ phó đang đập phá bảng điều khiển của máy bay.

Reuters dẫn lời người phát ngôn Văn phòng Thủ tướng Netanyahu cho biết, cơ trưởng bị thương được xác định là Smit Machchhar, công dân Ấn Độ.

Các quan chức Israel cho biết động cơ của kẻ tấn công trên chuyến bay FZ1073 từ Dubai đến Tel Aviv vẫn đang được điều tra.

Cơ quan hàng không của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất cho biết họ đã mở cuộc điều tra về vụ việc, trong khi FlyDubai tạm thời đình chỉ các chuyến bay đến và đi từ Israel.