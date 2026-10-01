Giám đốc IAEA tuyên bố: Thế giới vẫn chưa nhận ra hết tiềm năng của công nghệ mà Nga đang nắm giữ

Góc nhìn từ IAEA và tiềm năng chưa khai phá

Trong bộ phim tài liệu "Atom. Made in Russia" do kênh tin tức Vesti thực hiện, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi đã đưa ra những đánh giá quan trọng về vị thế và năng lực công nghệ hạt nhân của Nga. Theo ông Grossi, cộng đồng quốc tế hiện vẫn chưa đánh giá đúng mức và chưa khai phá hết tiềm năng thương mại to lớn mà các giải pháp công nghệ hạt nhân tiên tiến của Nga có thể đóng góp cho hạ tầng năng lượng toàn cầu.

Người đứng đầu IAEA đặc biệt nhấn mạnh đến các công nghệ hạt nhân thế hệ mới đang được Nga hiện thực hóa, nổi bật nhất là hệ thống làm mát bằng natri lỏng và các lò phản ứng neutron nhanh. Đây là những giải pháp công nghệ phức tạp mà rất ít quốc gia trên thế giới có đủ năng lực nghiên cứu, phát triển và đưa vào vận hành thương mại ở quy mô công nghiệp.

"Nga sở hữu công nghệ chất tải nhiệt natri và các lò phản ứng neutron nhanh. Thế giới hiện vẫn chưa nhận thức đầy đủ tiềm năng thương mại hóa của toàn bộ hệ thống công nghệ mà Nga đang nắm giữ, nhưng một điều chắc chắn rằng triển vọng mở ra là cực kỳ to lớn," ông Rafael Grossi nhấn mạnh.

Bên cạnh công nghệ phân hạch hạt nhân nâng cao, lãnh đạo IAEA cũng nhận định công nghệ tổng hợp nhiệt hạch đang ghi nhận tốc độ phát triển rất nhanh. Ông cho rằng ngành công nghiệp hạt nhân tuy đang phục vụ đắc lực cho nhu cầu hiện tại, nhưng dư địa và tiềm năng tương lai của lĩnh vực này còn vượt trội hơn nhiều.

Ảnh: Atomic energy

Lò phản ứng neutron nhanh và chu trình nhiên liệu khép kín

Công nghệ lò phản ứng neutron nhanh từ lâu đã được xác định là một trong những hướng đi chiến lược cốt lõi của ngành năng lượng nguyên tử Nga. Khác với các lò phản ứng neutron nhiệt truyền thống đang phổ biến, lò phản ứng neutron nhanh vận hành tối ưu trong một chu trình nhiên liệu hạt nhân khép kín.

Ưu thế vượt trội của chu trình khép kín nằm ở khả năng tái chế và tái sử dụng nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng, từ đó mở rộng đáng kể nguồn nguyên liệu đầu vào. Đồng thời, công nghệ này còn cắt giảm tối đa khối lượng cũng như độ độc hại của chất thải phóng xạ – lời giải cho một trong những bài toán hóc búa nhất của ngành năng lượng nguyên tử.

Hiện nay, nhà máy điện hạt nhân Beloyarsk của Nga là cơ sở duy nhất trên thế giới đang vận hành thương mại thành công các hệ thống lò phản ứng neutron nhanh. Mô hình hoạt động ổn định tại Beloyarsk đang trở thành chuẩn mực tham chiếu cho nhiều quốc gia đang tìm kiếm giải pháp năng lượng bền vững.

Điển hình là Ấn Độ, quốc gia đang học hỏi mô hình phát triển của Nga để chuẩn bị đưa vào vận hành thương mại lò phản ứng neutron nhanh thứ hai trên thế giới. Sự chuyển dịch này chứng minh công nghệ neutron nhanh đang dần trở thành xu hướng tất yếu trong chiến lược năng lượng dài hạn của nhiều cường quốc.

Dự án MBIR: Tâm điểm của hợp tác hạt nhân quốc tế

Không chỉ dừng lại ở các công trình năng lượng thương mại, Nga còn khẳng định vị thế dẫn đầu thông qua việc đầu tư xây dựng các hạ tầng nghiên cứu hạt nhân quy mô lớn. Dự án tiêu biểu nhất hiện nay là Lò phản ứng nghiên cứu đa năng neutron nhanh MBIR, đang được Tập đoàn Năng lượng Nguyên tử Quốc gia Nga (Rosatom) triển khai tại thành phố Dimitrovgrad, thuộc tỉnh Ulyanovsk.

Với công suất nhiệt thiết kế đạt 150 MW, MBIR sẽ trở thành lò phản ứng nghiên cứu neutron nhanh có công suất lớn nhất thế giới trong số các dự án đang được tiến hành xây dựng. Cơ sở này được thiết kế để trở thành trung tâm thực nghiệm công nghệ thế hệ mới, phục vụ việc thử nghiệm vật liệu và kiểm chứng các mô hình lò phản ứng tương lai.

Ảnh: Atomic energy

Mô hình năng lượng hai thành phần và định hướng bền vững

Song song với việc đẩy mạnh các công trình nghiên cứu nội địa, Nga còn tích cực giới thiệu các mô hình tích hợp năng lượng hạt nhân tiên tiến ra thị trường quốc tế. Tại Triển lãm quốc tế diễn ra ở Bắc Kinh, Rosatom đã ra mắt mô hình concept của hệ thống năng lượng hạt nhân hai thành phần.

Mô hình này là sự kết hợp đồng bộ giữa lò phản ứng neutron nhiệt truyền thống và lò phản ứng neutron nhanh, cùng vận hành thống nhất trong một chu trình nhiên liệu khép kín. Giải pháp tích hợp giúp tối ưu hóa hiệu suất khai thác tài nguyên uranium, đồng thời giải quyết triệt để vấn đề tích lũy nhiên liệu đã qua sử dụng.

Tầm nhìn chiến lược này thể hiện cam kết của Nga trong việc xây dựng một hệ sinh thái năng lượng hạt nhân an toàn, tuần hoàn và có khả năng tự cân bằng. Việc kết nối chặt chẽ giữa nghiên cứu lý thuyết, ứng dụng thực tiễn và hợp tác quốc tế đang tạo ra bệ phóng vững chắc cho công nghệ hạt nhân Nga.

Trong bối cảnh toàn cầu đang nỗ lực tìm kiếm các giải pháp năng lượng sạch để thay thế nhiên liệu hóa thạch và giảm phát thải carbon, những đột phá công nghệ này sẽ đóng vai trò trụ cột định hình cấu trúc năng lượng thế giới trong những thập kỷ tới.

Những đánh giá khách quan từ Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi đã phản ánh đúng thực tế về năng lực và tiềm năng công nghệ hạt nhân của Nga. Từ thành công thương mại tại Nhà máy điện hạt nhân Beloyarsk, quy mô vượt trội của siêu dự án nghiên cứu MBIR cho đến mô hình năng lượng hai thành phần và các nghiên cứu về nhiệt hạch, Nga tiếp tục giữ vững vị thế tiên phong trên bản đồ năng lượng nguyên tử thế giới. Việc chủ động hợp tác và khai thác hiệu quả các công nghệ tiên tiến này sẽ là chìa khóa quan trọng hỗ trợ cộng đồng quốc tế tiến tới mục tiêu an ninh năng lượng và phát triển bền vững.

Theo Pervy Tekhnichesky