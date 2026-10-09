Tổng thống Mỹ Trump lên tiếng giải thích phát ngôn sốc về 'xoá sổ Los Angeles'

Tổng thống Trump nói câu trên tại cuộc mít tinh chính trị ở bang Nebraska hôm 5/10, khi nói về những hy sinh kinh tế mà người Mỹ phải chấp nhận trong thời chiến.

“Khi nhớ đến cuộc chiến, hãy hiểu rằng điều này chỉ là tạm thời, giá cả chỉ tăng cao hơn một chút, đó là cái giá nhỏ phải trả. Đó là cái giá nhỏ phải trả để giữ cho thế giới an toàn, để giữ cho đất nước chúng ta an toàn. Họ có thể phá hủy một thành phố. Cứ để họ phá hủy Los Angeles, cứ để họ phá hủy San Diego. Đây là cái giá rất nhỏ phải trả, và mọi chuyện sẽ sớm kết thúc”, ông Trump nói.

Các lãnh đạo Đảng Dân chủ tại California cùng một số thành viên Đảng Cộng hòa nhanh chóng lên tiếng chỉ trích phát biểu này.

“Điều tôi muốn nói là việc giá xăng tăng tạm thời chỉ là cái giá nhỏ phải trả để Iran không sở hữu vũ khí hạt nhân. Nếu muốn thấy một cái giá lớn thực sự, hãy thử tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu họ ném bom San Diego và/hoặc Los Angeles”, ông Trump viết trong bài đăng trên mạng xã hội ngày 8/10, đồng thời khẳng định ông yêu quý cả hai thành phố này.

Trước đây, ông Trump cũng từng gạt bỏ những lo ngại về chi phí sinh hoạt gia tăng do xung đột với Iran gây ra.