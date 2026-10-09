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Ông Trump tuyên bố Mỹ không tấn công Iran trước bầu cử giữa nhiệm kỳ

| | Tài chính quốc tế

Tổng thống Donald Trump hôm 8/10 tuyên bố Washington sẽ không tấn công nhằm vào Iran trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ diễn ra vào ngày 3/11.

Ông cho biết hai nước đang đàm phán “hiệu quả”, nhằm chấm dứt cuộc chiến.

“Chúng ta đang có những cuộc thảo luận hiệu quả với Cộng hòa Hồi giáo Iran” , ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social. “Chúng ta sẽ không tấn công Iran vào bất kỳ thời điểm nào trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ, dự kiến diễn ra ngày 3/11”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Cuộc chiến bùng phát hồi tháng 2, sau khi Mỹ và Israel thực hiện các cuộc không kích nhằm vào Iran. Xung đột góp phần khiến tỷ lệ ủng hộ ông Trump trong nước suy giảm, đồng thời gây sức ép đáng kể lên các nghị sĩ Cộng hòa khi đảng này tìm cách duy trì thế đa số sít sao tại Quốc hội trong cuộc bầu cử tháng 11.

Theo một cuộc thăm dò gần đây của Reuters/Ipsos, khoảng 60% người Mỹ, trong đó có 1/4 số người thuộc đảng Cộng hòa, không tán thành cách ông Trump xử lý tình hình Iran. Cuộc chiến cũng khiến giá xăng tăng mạnh, trong bối cảnh cử tri coi chi phí sinh hoạt là mối quan tâm hàng đầu. Ông Trump nhiều lần dự đoán giá dầu sẽ giảm sau cuộc bầu cử nhưng chưa đưa ra kế hoạch chi tiết về việc chấm dứt cuộc chiến.

Trong những tuần gần đây, Iran và Mỹ trao đổi các đề xuất nhằm hướng tới chấm dứt xung đột và mở lại eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược có vai trò quan trọng đối với hoạt động vận chuyển năng lượng toàn cầu. Tuy nhiên, ông Trump bác bỏ đề xuất mới nhất của Tehran.

Truyền thông nhà nước Iran hôm 8/10 dẫn lời người đứng đầu Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran cho biết Tehran sẽ không từ bỏ hoạt động làm giàu uranium hoặc bàn giao kho dự trữ uranium của nước này. Tuyên bố được đưa ra vài ngày sau khi Phó Tổng thống Mỹ JD Vance nói với Reuters rằng, Iran phải thực hiện những bước cắt giảm “đáng kể và thực chất” đối với năng lực làm giàu uranium nếu muốn chấm dứt chiến tranh.

Mỹ, Israel và các đồng minh phương Tây từ lâu cáo buộc Iran tìm cách phát triển vũ khí hạt nhân. Tehran nhiều lần bác bỏ cáo buộc này.

Cũng liên quan đến Iran, Tổng thống Donald Trump hôm 8/10 chỉ trích truyền thông vì đưa tin về những phát biểu của ông liên quan đến khả năng Iran có thể “tấn công và phá hủy” hai thành phố Los Angeles và San Diego của Mỹ.

Ông cáo buộc truyền thông diễn giải phát biểu của mình thành việc ông “khuyến khích” Iran ném bom hai thành phố thuộc bang California, trong khi điều ông muốn đề cập thực chất là vấn đề giá xăng.

“Điều tôi muốn nói là việc giá xăng tăng tạm thời là cái giá nhỏ phải trả để Iran không sở hữu vũ khí hạt nhân. Và nếu muốn hình dung một cái giá thực sự lớn, hãy thử tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu họ ném bom San Diego và/hoặc Los Angeles”, ông Trump viết trên Truth Social hôm 8/10.

Ông Trump nói thêm rằng mình chỉ đang so sánh giữa việc “phải trả thêm một chút tiền xăng trong thời gian ngắn” với nguy cơ các thành phố lớn của Mỹ bị ném bom. “Ai cũng hiểu điều đó, kể cả truyền thông tin giả. Thế nhưng, họ vẫn tiếp tục đưa tin rằng tôi đang yêu cầu đối phương ném bom hai thành phố mà tôi yêu quý”, ông viết.

Ông Trump lần đầu đưa ra những phát biểu liên quan đến nguy cơ hai thành phố bị ném bom trong cuộc vận động tranh cử tại Nebraska, lập tức vấp phải sự chỉ trích từ các lãnh đạo bang California.

Nhà Trắng cũng lên tiếng phản bác cách truyền thông diễn giải phát biểu của tổng thống.

Ông Trump đề nghị ông Zelensky gặp ông Putin tại Moskva

Theo Phương Anh/VTCnews

VTC News

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