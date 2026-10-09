Khải Hoàn Môn cao 76m của ông Trump chưa xây đã gây xôn xao: Câu nói của giới tiếp viên hé lộ mối lo lớn

Kênh ABC News (Mỹ) đưa tin, công đoàn đại diện cho hàng ngàn tiếp viên hàng không Mỹ ngày 7/10 cho biết họ lo ngại về vấn đề an toàn liên quan đến dự án Khải Hoàn Môn mà Tổng thống Donald Trump đề xuất, dự kiến sẽ được xây dựng tại Sân bay Quốc gia Ronald Reagan Washington (DCA).

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang giơ một mô hình dự kiến của Khải Hoàn Môn. Ảnh: The New York Times

Chủ tịch Hiệp hội Tiếp viên Hàng không-CWA Sara Nelson cho biết cổng vòm cao 76 mét này làm trầm trọng thêm nhiều mối lo ngại về an toàn hàng không mà bà cho rằng vẫn chưa được giải quyết kể từ vụ va chạm trên không giữa máy bay dân dụng và trực thăng quân sự hồi tháng 1/2025 trên sông Potomac khiến 67 người thiệt mạng.

Bà Nelson cũng chỉ trích kế hoạch của Tổng thống Trump biến Khải Hoàn Môn thành "một tổ hợp quân sự hàng đầu" có khả năng chứa máy bay không người lái (UAV) và lính bắn tỉa, đồng thời lưu trữ đạn dược.

"Sân bay DCA đã quá tải rồi, chúng tôi không cần thêm chướng ngại vật nào chiếm chỗ trên đường bay của mình", bà Nelson nói. "Các chuyến bay thương mại cũng không nên phải né tránh máy bay không người lái quân sự, tên lửa hay lính bắn tỉa khi cố gắng cất cánh hoặc hạ cánh tại sân bay DCA. An toàn luôn là trên hết."

Tuyên bố của bà Nelson – đại diện cho công đoàn bao gồm 55.000 tiếp viên hàng không thuộc 20 hãng bay – đã hòa cùng tiếng nói của nhiều nhóm cựu chiến binh, các nghị sĩ Quốc hội Mỹ và những người khác đang bày tỏ lo ngại về vấn đề an toàn cũng như phản đối việc Khải Hoàn Môn làm ảnh hưởng đến các tầm nhìn mang tính lịch sử và biểu tượng giữa những địa danh tại thủ đô Washington, D.C.

Theo ABC News, mặc dù công trình cổng vòm này đã nhận được sự chấp thuận sơ bộ từ Ủy ban Mỹ thuật Hoa Kỳ, một nhóm gồm ba cựu chiến binh và một nhà sử học kiến trúc đã đệ đơn kiện, cho rằng dự án cần phải được Quốc hội Mỹ phê chuẩn.

Hồi tháng trước, Tổng thống Trump đã đăng tải trên mạng xã hội rằng, theo "yêu cầu khẩn thiết" của quân đội Mỹ, ông đã đồng ý chuyển đổi cổng vòm tưởng niệm cao 76 mét theo kế hoạch thành "một tổ hợp quân sự hàng đầu".

Trước khi ông Trump tuyên bố biến dự án Khải Hoàn Môn thành tổ hợp quân sự, Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) cho biết công trình cổng vòm này sẽ không gây nguy hiểm cho máy bay, nhưng nó cần được "đánh dấu một cách thích hợp bằng ngọn lửa vĩnh cửu không theo tiêu chuẩn trên đỉnh cấu trúc và đèn pha chiếu vào cổng vòm để phi công dễ nhận thấy".

Một đánh giá của Cục Công viên Quốc gia Mỹ cho biết Khải Hoàn Môn có thể làm ảnh hưởng đến ý nghĩa lịch sử của hàng chục địa điểm lân cận. Tuy nhiên, cơ quan này vẫn phê duyệt dự án bất chấp đánh giá đó.

Đầu tháng trước, Bộ trưởng Nội vụ Mỹ Doug Burgum thông báo rằng lễ động thổ tại địa điểm ở Memorial Circle sẽ bắt đầu trong vòng vài tuần tới.

Khải Hoàn Môn là một trong số nhiều dự án mà Tổng thống Trump dự định thực hiện xung quanh Washington trong quá trình tái thiết thành phố, từ việc cải tạo một trong những sân golf công cộng nổi tiếng đến việc đe dọa phá bỏ Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật John F. Kennedy.