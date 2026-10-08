Tỷ phú Elon Musk sắp nhận huân chương khoa học danh giá nhất nước Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến trao Huân chương Khoa học Quốc gia cho một số lãnh đạo công nghệ tại hội nghị “Science: A New Golden Age Summit” diễn ra ngày 8/10. Tỷ phú Elon Musk, người đứng đầu SpaceX và Tesla, là một trong những nhân vật được vinh danh tại sự kiện.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và CEO SpaceX Elon Musk tại Nhà Trắng. Ảnh: CNBC

Theo CNBC, ngoài Elon Musk, Sergey Brin, đồng sáng lập Google; Jensen Huang, CEO Nvidia; và Lisa Su, CEO AMD, cũng sẽ nhận Huân chương Khoa học Quốc gia. Trong khi đó, Michael Dell, CEO Dell Technologies, và Satya Nadella, CEO Microsoft, được trao Huân chương Quốc gia về Công nghệ và Đổi mới.

Nhà Trắng cho biết sự kiện nhằm ghi nhận những đóng góp nổi bật của các nhà lãnh đạo trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. Liz Huston, trợ lý thư ký báo chí Nhà Trắng, cho rằng những người được vinh danh đang góp phần duy trì vị thế dẫn đầu của Mỹ trong lĩnh vực đổi mới.

Hội nghị diễn ra chỉ hơn một tuần sau cuộc gặp giữa ông Trump và nhiều lãnh đạo công nghệ tại Nhà Trắng, trong đó trí tuệ nhân tạo (AI) là một trong những nội dung được tập trung thảo luận.

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh tốc độ phát triển của các mô hình AI đang thu hút sự quan tâm lớn, khi công nghệ này ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực.

Việc Elon Musk được trao Huân chương Khoa học Quốc gia thu hút sự chú ý bởi ông là một trong những doanh nhân công nghệ có ảnh hưởng lớn trong các lĩnh vực không gian và xe điện. SpaceX do Musk lãnh đạo đã phát triển các công nghệ tên lửa có khả năng tái sử dụng, trong khi Tesla tập trung vào xe điện và các công nghệ liên quan đến năng lượng.

Bên cạnh Musk, danh sách được vinh danh năm nay quy tụ nhiều lãnh đạo đang đứng đầu những tập đoàn công nghệ lớn. Sergey Brin là đồng sáng lập Google, Jensen Huang giữ vị trí CEO Nvidia, còn Lisa Su là CEO AMD. Cả Nvidia và AMD đều là những doanh nghiệp quan trọng trong ngành công nghiệp bán dẫn, đặc biệt trong lĩnh vực chip phục vụ các hệ thống AI.

Ở nhóm nhận Huân chương Quốc gia về Công nghệ và Đổi mới, Michael Dell và Satya Nadella cũng là những nhân vật có nhiều năm hoạt động trong ngành công nghệ. Dell Technologies do Michael Dell sáng lập và lãnh đạo, trong khi Satya Nadella đứng đầu Microsoft, một trong những tập đoàn công nghệ lớn nhất thế giới.

Hội nghị “Science: A New Golden Age Summit” được tổ chức trong thời điểm khoa học, công nghệ và AI ngày càng giữ vai trò quan trọng đối với năng lực đổi mới của Mỹ. Sự kiện quy tụ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp công nghệ hàng đầu, qua đó ghi nhận vai trò của khu vực tư nhân trong quá trình phát triển các công nghệ mới.

Việc Elon Musk cùng nhiều lãnh đạo công nghệ được trao các huân chương cấp quốc gia cũng đưa sự chú ý trở lại những lĩnh vực mà các doanh nghiệp này đang đầu tư mạnh, từ công nghệ không gian, xe điện đến chip bán dẫn và trí tuệ nhân tạo.

Nguồn: CNBC, thehill