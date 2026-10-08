Nga, Mỹ bắt tay tìm cách làm một việc mà châu Âu sẽ cật lực phản đối

Các quan chức cấp cao của Nga và Mỹ, bao gồm Đặc phái viên Mỹ Jared Kushner, đã có các cuộc đàm phán về việc đưa một nhà đầu tư Mỹ tham gia dự án đường ống dẫn khí Nord Stream. Đây là đường ống từng cung cấp khí đốt cho Đức trước khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra năm 2022, Reuters dẫn lời 5 nguồn tin cho biết.

Theo nguồn tin, các cuộc thảo luận có sự tham gia của ông Kirill Dmitriev, cố vấn thân cận của Tổng thống Nga Vladimir Putin, và ông Kushner, con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ông Kushner, người đang nỗ lực làm trung gian hòa giải giữa Nga và Ukraine, coi việc kinh doanh là yếu tố then chốt để lập lại hòa bình. Một thỏa thuận như vậy sẽ cho phép các nhà đầu tư Mỹ thu lợi từ dòng chảy năng lượng sang châu Âu sau khi xung đột kết thúc.

Ông Dmitriev và ông Kushner đã gặp nhau tại Moscow và New York trong những tuần gần đây. Mặc dù chưa rõ mức độ thảo luận về dự án Nord Stream trong những cuộc gặp đó, nhưng chủ đề này vẫn nằm trong chương trình nghị sự, 2 nguồn tin cho biết với Reuters.

"Bất kỳ thỏa thuận nào cũng sẽ phải được Nga đàm phán với DFC (Tập đoàn Tài chính Phát triển Quốc tế Mỹ) và Bộ Tài chính, và phải mang lại lợi ích cho người đóng thuế và các công ty của Mỹ", một quan chức Nhà Trắng cho biết khi được hỏi về các cuộc thảo luận liên quan đến đường ống dẫn khí.

Ông Dmitriev, người đã vận động cho việc nối lại hoạt động bán khí đốt Nga cho Đức, đã gặp gỡ các đại diện của Bộ Năng lượng và Bộ Tài chính Mỹ vào tháng trước để thảo luận về các sáng kiến năng lượng tiềm năng giữa Mỹ và Nga .

Hiện vẫn chưa rõ Washington quan tâm đến việc nối lại dòng khí đốt từ Nga sang Đức đến mức nào, quốc gia tiêu thụ năng lượng lớn nhất châu Âu.

Một quan chức Mỹ cho biết, do những trở ngại hiện tại, một thỏa thuận khó có thể đạt được trong trung hạn. Các đường ống dẫn khí Nord Stream đã bị Mỹ và EU trừng phạt, khiến việc khởi động lại bất kỳ hoạt động nào cũng đều bất hợp pháp.

Ông Trump có thể miễn giảm hoặc nới lỏng các lệnh trừng phạt của Mỹ, nhưng nếu đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát Quốc hội trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng tới, điều này sẽ trở nên khó khăn hơn.

Đức và các nước châu Âu khác sẽ kiên quyết phản đối việc mở lại đường ống dẫn khí Nord Stream.

Người phát ngôn của Bộ Kinh tế và Năng lượng Đức cho biết dự án Nord Stream và khí đốt của Nga đã bị trừng phạt ở châu Âu và Đức đã tìm ra các nguồn cung thay thế. Người phát ngôn cho biết việc nối lại các đường ống dẫn khí này cần có sự chấp thuận của chính phủ và đó là điều không mong muốn.

Trước năm 2022, Đức đã nhập khẩu khí đốt từ Nga thông qua 2 đường ống Nord Stream để áp ứng hơn 1 nửa nhu cầu trong nước. Đường ống này đã ngừng hoạt động sau khi Moscow hạn chế nguồn cung cho châu Âu và bị phá hoại trong vụ nổ dưới nước vào tháng 9/2022.

Các cuộc đàm phán giữa Moscow và Washington diễn ra trong bối cảnh châu Âu sâu sắc nghi ngờ động cơ của Nga.

Đầu năm nay, người đứng đầu 5 cơ quan tình báo châu Âu đã nói với Reuters rằng Nga không muốn kết thúc xung đột nhanh chóng và đang sử dụng các cuộc đàm phán với Mỹ để thúc đẩy các thỏa thuận kinh doanh.

Quan hệ giữa Nga và Đức, một trong những nước cung cấp hỗ trợ quân sự lớn nhất cho Ukraine, đã xuống mức thấp nhất, khi các quan chức ở Berlin cáo buộc Nga tiến hành một chiến dịch tấn công hỗn hợp có hệ thống .

Một số nhà lập pháp Đức cho rằng các thỏa thuận kinh doanh sẽ củng cố vị thế của Moscow trong cuộc chiến với Ukraine.

"Đây có nguy cơ trở thành một thỏa thuận sẽ khiến châu Âu phải trả giá đắt", Michael Kellner, nghị sĩ phụ trách chính sách năng lượng của Đức, cho biết. "Người Mỹ và người Nga sẽ chia sẻ lợi nhuận", ông nói.

Trong khi chính phủ liên minh của Đức phản đối việc khởi động lại đường ống dẫn khí, đảng Thay thế cho Đức (AfD), đảng chính trị được yêu thích nhất nước, lại muốn làm điều đó .

Ông Dmitriev sẽ gặp gỡ lãnh đạo đảng AfD vào đầu năm tới để thảo luận về việc bán khí đốt của Nga trở lại.

Tuy nhiên, việc bán quyền sở hữu công ty kiểm soát đường ống dẫn khí Nord Stream cho một nhà đầu tư Mỹ hoặc khôi phục lại việc khai thác khí đốt từ Nga đang gặp phải nhiều trở ngại.

Công ty này thuộc sở hữu 51% của tập đoàn năng lượng nhà nước Nga Gazprom, 31% còn lại thuộc về 2 thực thể của Đức, 1 công ty Pháp cùng 1 công ty Hà Lan.

Một nguồn tin khác cho biết, 2 cổ đông người Đức đang tìm cách giữ lại cổ phần của mình để duy trì ảnh hưởng của Đức trong trường hợp Gazprom bán cổ phần.

Theo Reuters