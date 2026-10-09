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Một nước đòi Pháp trả lại 35 hiện vật văn hóa

| | Tài chính quốc tế

Một nước đòi Pháp trả lại 35 hiện vật văn hóa

Quốc gia Tây Phi này tái khẳng định yêu cầu Pháp hoàn trả các hiện vật quý bị tước đoạt trong thời kỳ thuộc địa.

Benin tiếp tục đề nghị Pháp hoàn trả 35 hiện vật văn hóa và tài liệu lưu trữ đang được lưu giữ tại Pháp, trong đó có một bức tượng linh thiêng bị tước đoạt trong thời kỳ thuộc địa, Benin Web TV cho biết.

Tổng thống Romuald Wadagni đã nêu vấn đề này trong cuộc hội đàm với người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron tại Paris vào ngày 5/10. Các hiện vật được yêu cầu hoàn trả bao gồm một khay bói toán bằng gỗ chạm khắc tại Bảo tàng Quai Branly-Jacques Chirac, một bức tượng Gou, vị thần sắt và chiến tranh của tín ngưỡng Vodun, và ngai vàng của Vua Toffa xứ Porto-Novo.

Tượng thần Gou đã bị đưa đến Pháp trong cuộc chinh phục Dahomey vào cuối thế kỷ 19. Trước đó, dưới thời cựu Tổng thống Patrice Talon, Benin đã tìm cách đòi lại bức tượng này, nhưng tác phẩm điêu khắc này không nằm trong số những vật phẩm được Pháp trao trả vào năm 2021.

Theo nguồn tin đáng tin cậy, Benin có thể nhận được phản hồi ban đầu từ Paris vào giữa tháng 10. Các cuộc thảo luận tiếp theo dự kiến sẽ xác định liệu Pháp sẽ trả lại toàn bộ 35 hiện vật hay chỉ một số trong số đó.

Yêu cầu mới này được đưa ra sau khi Pháp ban hành khung pháp lý mới vào tháng 5 nhằm đơn giản hóa việc hồi hương các hiện vật văn hóa bị chiếm đoạt bất hợp pháp trong thời kỳ thuộc địa.

Trước đó, vào tháng 11/2021, Pháp đã trả lại 26 báu vật hoàng gia cho Benin. Chúng đã bị quân đội Pháp tịch thu trong cuộc chinh phục Vương quốc Dahomey năm 1892 và được lưu giữ trong các bộ sưu tập bảo tàng của Pháp hơn một thế kỷ.

Các quốc gia châu Phi đã nhiều lần kêu gọi trả lại các hiện vật văn hóa bị lấy đi trong thời kỳ thuộc địa. Nigeria đã đạt được thỏa thuận với các nước châu Âu, trong đó có Đức, về việc trả lại các tác phẩm điêu khắc bằng đồng Benin bị quân đội Anh cướp bóc năm 1897.

Vào tháng 6, ba bảo tàng Thụy Sĩ đã trả lại 18 tác phẩm điêu khắc bằng đồng Benin cho Nigeria, trong đó có 14 tác phẩm từ Đại học Zurich. Việc bàn giao diễn ra sau yêu cầu chính thức do chính quyền Nigeria đệ trình vào năm 2024.

Guinea cũng đưa ra những yêu cầu tương tự. Vào tháng 9, Bộ trưởng Văn hóa Moussa Moïse Sylla đã kêu gọi Pháp thiết lập lịch trình rõ ràng để trả lại các hiện vật thuộc về nhà lãnh đạo chống thực dân Samory Toure và hài cốt của Bocar Biro cùng các đồng chí của ông.

Y Vân

Việt Nam hàng ngày

Từ Khóa:
Benin, pháp

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