Hôm qua, một chiếc Airbus A320 cháy rụi sau vụ tấn công bằng tên lửa

Theo các hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội, chiếc máy bay mang logo Saudia Airlines trên phần đuôi đã bị phá hủy nghiêm trọng, với thân máy bay cháy đen. Máy bay được cho là đang đỗ tại khu vực cửa ra máy bay của nhà ga khi vụ tấn công xảy ra. May mắn, không có người trên máy bay vào thời điểm đó.

Hiện chưa rõ chiếc Airbus A320 bị trúng trực tiếp tên lửa hay bị hư hại do mảnh vỡ từ một tên lửa đánh chặn. Hãng Saudia Airlines và các cơ quan hàng không Saudi Arabia chưa đưa ra bình luận chính thức về thông tin máy bay của hãng bị phá hủy.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh lực lượng Houthi gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào Saudi Arabia trong những tuần gần đây. Sau nhiều năm đối đầu với lực lượng này tại Yemen, Riyadh đang phải đối mặt với nguy cơ xung đột lan rộng sang các cơ sở hạ tầng trọng yếu, từ hoạt động xuất khẩu dầu mỏ đến hàng không dân dụng.

Sáng 8/10, Houthi tiếp tục phóng một loạt tên lửa về phía thủ đô Riyadh. Ít nhất một quả được cho là đã vượt qua hệ thống phòng không của Saudi Arabia và rơi xuống khu vực sân bay quốc tế King Khalid. Một cột khói đen lớn bốc lên từ sân bay, trong khi các báo cáo ban đầu cho biết một máy bay đang đỗ có thể đã bị trúng đạn.

Đây không phải vụ việc duy nhất nhằm vào hạ tầng hàng không của Saudi Arabia trong những ngày gần đây. Theo thông tin được công bố, ít nhất ba người đã thiệt mạng và 36 người bị thương trong các vụ tấn công bằng tên lửa đạn đạo nhằm vào sân bay quốc tế Abha và sân bay quốc tế King Khalid.

Sau vụ tấn công hôm 8/10, giới chức sân bay King Khalid đình chỉ hoạt động bay trong nhiều giờ. Một số chuyến bay được nối lại sau đó, nhưng nhiều chuyến khác vẫn bị hủy trong phần còn lại của ngày, gây gián đoạn hoạt động đi lại của hành khách.

Diễn biến này cũng làm gia tăng lo ngại về an toàn hàng không trong khu vực. Trong cảnh báo đăng trên trang web của Đại sứ quán Mỹ tại Riyadh, Bộ Ngoại giao Mỹ nhận định xung đột quân sự có khả năng leo thang. Các nhân viên chính phủ Mỹ hiện phải xin phép đặc biệt trước khi đến sân bay King Khalid.

Đại sứ quán Mỹ đồng thời khuyến cáo công dân tăng cường cảnh giác, chuẩn bị cho khả năng các chuyến bay bị hủy đột ngột và theo dõi những cảnh báo an ninh do cơ quan phòng vệ dân sự Saudi Arabia ban hành.

Nguồn: Tổng hợp