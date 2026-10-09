10 bức ảnh chứng minh Nhật Bản đang sống ở năm 2050
Đây là một vùng đất của những khả năng vô tận, vừa kỳ quặc lại vừa vô cùng tinh tế.
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Đối với những ai chưa từng đặt chân đến Nhật Bản, xứ sở này tưởng chừng như bước ra từ một cuốn tiểu thuyết viễn tưởng: một vùng đất của những khả năng vô tận, vừa kỳ quặc lại vừa vô cùng tinh tế. Tuy nhiên, những người từng du lịch hay thậm chí chuyển đến đây sinh sống lâu dài lại chú ý đến hàng trăm chi tiết nhỏ giúp cuộc sống thường nhật trở nên dễ dàng và thoải mái hơn rất nhiều. Cuộc sống hằng ngày không nhất thiết phải là một gánh nặng, và người Nhật biết cách sống sao cho thật tiện nghi.
TikToker Steven Wong, với biệt danh ALLSTAR STEVEN, thường xuyên đăng tải các video gây bão MXH về tất cả những điều ngẫu nhiên, độc lạ và có phần kỳ quặc ở Nhật Bản mà khi ngẫm lại thì lại cực kỳ hợp lý, chẳng hạn như khóa tủ dành riêng cho ô (dù), giỏ hàng cỡ nhỏ dành cho trẻ em trong siêu thị, hay miếng dán đặc biệt trên xe hơi của những người cao tuổi trên 75 tuổi, và còn nhiều điều thú vị khác nữa!
Nhật Bản thật tuyệt vời khi luôn biết cách làm cho cuộc sống trở nên thuận tiện hơn cho tất cả mọi người, và Steven đang đóng góp cho cộng đồng một điều rất tuyệt vời khi chia sẻ những giải pháp thông minh, hướng tới con người này qua các video vô cùng giải trí. Hãy cùng điểm qua những thực tế thú vị nhất về cuộc sống ở Nhật Bản từ anh ấy dưới đây:
Nguồn: Bored Panda
Thanh Niên Việt