10 bức ảnh chứng minh Nhật Bản đang sống ở năm 2050

Đối với những ai chưa từng đặt chân đến Nhật Bản, xứ sở này tưởng chừng như bước ra từ một cuốn tiểu thuyết viễn tưởng: một vùng đất của những khả năng vô tận, vừa kỳ quặc lại vừa vô cùng tinh tế. Tuy nhiên, những người từng du lịch hay thậm chí chuyển đến đây sinh sống lâu dài lại chú ý đến hàng trăm chi tiết nhỏ giúp cuộc sống thường nhật trở nên dễ dàng và thoải mái hơn rất nhiều. Cuộc sống hằng ngày không nhất thiết phải là một gánh nặng, và người Nhật biết cách sống sao cho thật tiện nghi.

TikToker Steven Wong, với biệt danh ALLSTAR STEVEN, thường xuyên đăng tải các video gây bão MXH về tất cả những điều ngẫu nhiên, độc lạ và có phần kỳ quặc ở Nhật Bản mà khi ngẫm lại thì lại cực kỳ hợp lý, chẳng hạn như khóa tủ dành riêng cho ô (dù), giỏ hàng cỡ nhỏ dành cho trẻ em trong siêu thị, hay miếng dán đặc biệt trên xe hơi của những người cao tuổi trên 75 tuổi, và còn nhiều điều thú vị khác nữa!

Nhật Bản thật tuyệt vời khi luôn biết cách làm cho cuộc sống trở nên thuận tiện hơn cho tất cả mọi người, và Steven đang đóng góp cho cộng đồng một điều rất tuyệt vời khi chia sẻ những giải pháp thông minh, hướng tới con người này qua các video vô cùng giải trí. Hãy cùng điểm qua những thực tế thú vị nhất về cuộc sống ở Nhật Bản từ anh ấy dưới đây:

Quán cà phê này ở Tokyo có những người phục vụ robot được điều khiển từ xa bởi các nhân viên khuyết tật. Đối với một số người, điều này mang lại cho họ cơ hội làm việc, giao tiếp và cảm thấy được hòa nhập hơn.

Các cửa hàng ở Nhật Bản có những chiếc giỏ mua hàng cỡ nhỏ dành cho trẻ em. Đồ dùng cho trẻ em được đặt ở các kệ dưới cùng để chúng dễ lấy hơn. Trẻ em Nhật Bản thường xuyên đi mua sắm từ khi còn nhỏ.

Chiếc tủ lạnh này mở được cả hai phía! Đúng là giấc mơ thành hiện thực đối với người thuận tay trái.

Phòng vệ sinh công cộng có ghế ngồi cho trẻ em và giá treo túi.

Khi bạn trên 75 tuổi, bạn sẽ nhận được nhãn dán này. Nó cho các tài xế khác biết bạn đã lớn tuổi.

Khi đến trường học, bạn phải cởi giày và mang dép đi trong nhà. Ngoài ra còn có dép riêng để dùng trong nhà vệ sinh.

Con robot này tự vận hành một quán cà phê.

Người Nhật có lớp màng kháng khuẩn trên tay nắm cửa, nút thang máy và máy bán hàng tự động.

Có tủ khóa để cất ô ở các địa điểm công cộng.

Khi bạn xả bồn cầu, nước sẽ chảy ra để bạn rửa tay. Nước này sau đó được tái sử dụng để xả bồn cầu lần nữa.

Nguồn: Bored Panda