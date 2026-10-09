Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mỹ sẽ livestream màn xử bắn tên sát nhân hàng loạt

| | Tài chính quốc tế

Lầu Năm Góc vừa cho biết vụ hành quyết Nidal Malik Hasan - thủ phạm vụ xả súng tại căn cứ quân sự Fort Hood, bằng hình thức xử bắn sẽ được livestream (phát trực tiếp) trên mạng.

Tử tù Nidal Malik Hasan.

Thông tin gây bất ngờ này được công bố sau khi Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth mô tả kế hoạch hành quyết đầu tiên của quân đội Mỹ trong hơn 65 năm qua là sự kiện “công khai”.

Trong tuần này, quân đội Mỹ thông báo Hasan sẽ bị hành quyết tại căn cứ Fort Hood vào ngày 3/12, sau khi bị kết tội sát hại 13 người và làm bị thương 32 người khác trong vụ xả súng tại căn cứ quân sự này năm 2009.

Phát biểu với kênh truyền hình bảo thủ Real America’s Voice ngày 7/10, ông Hegseth nói: “Chúng tôi sẽ bảo đảm mọi người có thể theo dõi vụ việc, vì đây là sự kiện công khai”.

Ngày 8/10, các quan chức Lầu Năm Góc làm rõ rằng vụ hành quyết sẽ được phát trực tiếp và thông tin chi tiết hơn sẽ được công bố sau.

Thông tin do ông Hegseth đưa ra về việc công khai vụ hành quyết làm dấy lên nhiều câu hỏi về cách thức thi hành án tử hình tại Mỹ, nhất là sau vụ tiêm thuốc độc hành quyết Christa Pike ở bang Tennessee gặp trục trặc nghiêm trọng.

Theo các chuyên gia, Hasan có thể chống lại việc thi hành án bằng cách nộp đơn yêu cầu tòa án dân sự xem xét tính hợp pháp của việc giam giữ theo thủ tục habeas corpus. Động thái này có thể khiến vụ hành quyết bị trì hoãn đáng kể.

Bà Deborah Denno - chuyên gia về án tử hình và giáo sư luật tại Đại học Fordham, cho rằng việc phát trực tiếp một vụ hành quyết có thể giúp quy trình này “minh bạch hơn nhiều” và giúp công chúng hiểu rõ mọi khía cạnh của hình phạt tử hình.

Theo bà, đây là những lợi ích đáng cân nhắc, trong bối cảnh vụ hành quyết Christa Pike gặp trục trặc làm dấy lên những câu hỏi mới về cách thức tử hình các bị cáo phạm tội.

“Tôi nghĩ đây có thể là một ý tưởng tốt, bởi nó bảo đảm tính minh bạch và giúp công chúng nhận thức đầy đủ rằng vụ việc đang diễn ra”, bà nói.

Brenner Fissell, giáo sư tại Trường Luật Villanova và Phó Chủ tịch Viện Công lý quân sự quốc gia Mỹ, cho rằng khi nhiều bang gặp khó khăn trong việc thực hiện hình thức tiêm thuốc độc do thiếu nguồn thuốc hoặc không tìm được nhân viên y tế sẵn sàng tham gia hành quyết, xử bắn ngày càng được xem là phương án thay thế ít vô nhân đạo hơn.

“Xử bắn có thể là cách hành quyết nhanh hơn, gọn gàng hơn và chính xác hơn. Hình thức xử bắn được cho là mang đậm tính nam tính và quân đội. Đây là một phần hình ảnh mà ông Hegseth muốn nhấn mạnh - văn hóa đề cao khả năng gây sát thương”, GS Fissel nói.

Bà Elisabeth Semel, công tác tại Trường Luật Đại học California tại Berkeley, cho rằng thông báo của ông Hegseth đặt ra hàng loạt câu hỏi về pháp lý và chính sách công. Những vấn đề này bao gồm việc bảo đảm phẩm giá của người bị kết án, xác định những ai sẽ được phép theo dõi vụ hành quyết và mục đích của chính quyền Tổng thống Trump khi chọn biến một sự kiện hiếm thấy như vậy thành màn trình diễn công khai.

Ông Trump đã đã phê chuẩn việc hành quyết Hasan. Trước đây ông từng chỉ trích các vụ hành quyết công khai tại Iran.

Lo sợ robot sát nhân, Elon Musk kêu gọi lệnh cấm toàn cầu

Theo Bình Giang

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Quan chức Fed dự báo lãi suất tiếp tục tăng trong 6 tháng tới, thị trường cược hơn 80% khả năng giữ nguyên tháng này

Quan chức Fed dự báo lãi suất tiếp tục tăng trong 6 tháng tới, thị trường cược hơn 80% khả năng giữ nguyên tháng này Nổi bật

Buồn của nông dân Mỹ: Nợ ngập đầu tới 15,6 triệu tỷ đồng

Buồn của nông dân Mỹ: Nợ ngập đầu tới 15,6 triệu tỷ đồng Nổi bật

Phát hiện "cuộn giấy" trị giá gần 600 tỷ đồng

Phát hiện "cuộn giấy" trị giá gần 600 tỷ đồng

10:05 , 09/10/2026
10 bức ảnh chứng minh Nhật Bản đang sống ở năm 2050

10 bức ảnh chứng minh Nhật Bản đang sống ở năm 2050

10:00 , 09/10/2026
Đang trên đường tới Cuba, 90 lô hàng nhiên liệu trị giá gần 3 triệu USD gặp biến lớn

Đang trên đường tới Cuba, 90 lô hàng nhiên liệu trị giá gần 3 triệu USD gặp biến lớn

09:40 , 09/10/2026
Cõng trên lưng chiếc đĩa khổng lồ, mẫu Boeing 707 này có gì đặc biệt mà giá lên tới nửa tỷ USD?

Cõng trên lưng chiếc đĩa khổng lồ, mẫu Boeing 707 này có gì đặc biệt mà giá lên tới nửa tỷ USD?

09:29 , 09/10/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên