Giá dầu Nga đắt lên, một khách hàng lớn giảm mua hàng từ Moscow xuống mức thấp nhất trong hơn 4 năm, tăng mua dầu từ nơi khác

Ấn Độ đang giảm nhập khẩu dầu thô từ Nga, nhưng chủ yếu không phải vì mối đe dọa áp thuế của Mỹ.

Nguyên nhân là bởi giá dầu thô Urals chủ lực của Nga, được vận chuyển qua các cảng Baltic, đã tăng vọt và hiện gần bằng giá dầu thô Trung Đông khi nguồn cung từ vùng Vịnh qua eo biển Hormuz cải thiện.

Dầu thô Ural đang được chào bán với giá cao hơn 10 USD/thùng so với dầu Brent kỳ hạn, trong khi sự cạnh tranh từ khách hàng Trung Quốc đối với nguồn cung dầu Nga cũng đang ngày càng gay gắt.

Giá dầu Urals hiện gần bằng giá một số loại dầu từ Trung Đông. Vì thế, các nhà máy lọc dầu Ấn Độ đã lựa chọn nguồn cung từ vùng Vịnh, vốn đang tăng lên trong những tuần gần đây.

Trong 4 tuần tính đến ngày 4/10, lượng dầu thô vận chuyển từ Nga sang Ấn Độ trung bình chỉ đạt 310.000 thùng mỗi ngày (bpd), theo dữ liệu theo dõi tàu chở dầu. Đây là mức thấp nhất trong 4 tuần kể từ tháng 3/2022, khi Ấn Độ bắt đầu tăng cường nhập khẩu dầu thô giá rẻ của Nga.

Nhưng dầu thô của Nga hiện không hề rẻ, cũng không tránh khỏi cạnh tranh và rủi ro về thuế quan đối với Ấn Độ.

Mặc dù Ấn Độ được cho là chưa yêu cầu các nhà máy lọc dầu giảm nhập khẩu từ Nga, nhưng các cơ sở lọc dầu đã thận trọng hơn trong những tuần kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ký luật cho phép ông có quyền áp thuế thương mại lên tới 100% đối với các quốc gia nhập khẩu dầu mỏ và khí đốt tự nhiên của Nga với số lượng lớn.

Các nhà phân tích cho rằng Ấn Độ khó có thể thay thế hoàn toàn dầu thô nhập khẩu từ Nga bất chấp nguy cơ áp thuế 100%. Tuy nhiên, yếu tố kinh tế về giá dầu Ural so với Trung Đông và nguồn cung dồi dào hơn ở vùng Vịnh hiện đang khiến Ấn Độ giảm nhập khẩu dầu từ Nga.

Theo Oilprice