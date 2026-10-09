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2 sân bay quốc tế ở Ả Rập Xê-út đồng loạt bị tấn công: Máy bay bốc cháy, 3 người thiệt mạng, 36 người bị thương

| | Tài chính quốc tế

Ba người thiệt mạng và 36 người bị thương trong các cuộc tấn công nhằm vào hai sân bay tại Ả Rập Xê-út.

Theo thông báo của Tổng cục Hàng không Dân dụng Ả Rập Xê-út (GACA), hai sân bay quốc tế Abha và King Khalid ở thủ đô Riyadh đã trở thành mục tiêu trong hai cuộc tấn công riêng biệt vào ngày 6 - 7/10.

Vụ tấn công sân bay quốc tế Abha khiến hai phụ nữ đang sinh sống tại Ả Rập Xê-út thiệt mạng. Các nạn nhân mang quốc tịch Morocco và Algeria. Ngoài ra, 28 người khác bị thương, GACA cho biết.

Trong khi đó, cuộc tấn công nhằm vào sân bay quốc tế King Khalid tại thủ đô Riyadh khiến một công dân Sudan thiệt mạng và 8 người bị thương, trong đó có 5 công dân Ả Rập Xê-út.

Cột khói đen lớn bốc lên từ khu vực lưu trữ nhiên liệu tại sân bay quốc tế King Khalid ở Riyadh, Ả Rập Xê-út, ngày 19/9/2026 (Ảnh: Reuters)

GACA cho biết cơ quan này đang phối hợp chặt chẽ với các lực lượng an ninh liên quan để đánh giá thiệt hại, đồng thời triển khai mọi biện pháp cần thiết nhằm bảo đảm an toàn cho hành khách và nhân viên sân bay.

Thiếu tướng Turki al-Maliki, người phát ngôn của liên minh quân sự do Ả Rập Xê-út dẫn đầu, cho biết lực lượng nước này đã đánh chặn một tên lửa đạn đạo ở phía bắc Riyadh. Liên minh cũng phá hủy một bệ phóng tại thủ đô Sanaa của Yemen, nơi được sử dụng để thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào thủ đô Ả Rập Xê-út.

Cũng theo Reuters, một máy bay thương mại của hãng hàng không quốc gia Saudia bị hư hại nghiêm trọng sau khi bốc cháy lúc đang đỗ tại nhà ga sân bay Riyadh ngày 8/10. Các nguồn tin nói nguyên nhân có thể là mảnh vỡ từ tên lửa bị đánh chặn hoặc một vật thể khác bắn trúng máy bay. Reuters cũng xác minh video cho thấy khói đen dày đặc và ngọn lửa bốc lên tại sân bay.

Các vụ tấn công mới nhất diễn ra trong bối cảnh căng thẳng an ninh tại Ả Rập Xê-út tiếp tục gia tăng.

Nguồn: Aljazeera, Reuters

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Theo Phạm Trang

Đời sống & Pháp luật

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