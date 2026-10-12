Đang đi dạo bãi biển nổi tiếng, nhiều người bất ngờ thấy vật thể lạ nặng 31 tấn: Chính quyền vào cuộc

Cuối tháng 9/2026, bãi biển City Beach tại thành phố Perth, bang Tây Australia, bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý khi một vật thể khổng lồ xuất hiện sát mép nước. Sự việc nhanh chóng thu hút đông đảo người dân và du khách, khiến khu vực vốn quen thuộc với hoạt động tắm biển trở nên náo nhiệt khác thường.

Theo truyền thông Australia, hàng trăm người đã tìm đến khu vực này để tận mắt chứng kiến cảnh tượng hiếm gặp. Tuy nhiên, điều khiến sự việc trở nên đáng chú ý không chỉ nằm ở kích thước của vật thể mà còn ở những diễn biến bất ngờ xảy ra sau đó.

Chính quyền địa phương phải phát đi cảnh báo, hạn chế người dân tiếp cận một số khu vực. Lực lượng chức năng cũng được huy động để triển khai phương án xử lý đặc biệt.

Vật thể khổng lồ xuất hiện tại bãi biển nổi tiếng

Theo đài ABC Australia, sáng 28/9, lực lượng cứu hộ phát hiện một xác cá voi khổng lồ dạt vào khu vực South City Beach. Con vật được xác định là cá voi lưng gù, dài khoảng 13 m, có trọng lượng ban đầu ước tính lên tới 31 tấn.

Kích thước đồ sộ của con cá voi khiến nhiều người kinh ngạc. Hàng trăm người dân từ các khu vực tại Perth đã tìm đến bãi biển để chứng kiến cảnh tượng hiếm gặp.

Tuy nhiên, điều khiến chính quyền đặc biệt lo ngại là sự xuất hiện của những sinh vật khác ở vùng nước gần đó.

Theo ABC Australia, sau khi xác cá voi dạt vào bờ, nhiều con cá mập bắt đầu tập trung quanh khu vực. Xác động vật đang phân hủy được cho là nguồn thức ăn thu hút những loài săn mồi này.

Đáng chú ý, lực lượng chức năng ghi nhận một con cá mập trắng dài khoảng 5 m xuất hiện cách bờ chỉ 10 m. Một cá thể khác dài khoảng 4 m cũng được phát hiện cách bờ khoảng 30 m.

Sự xuất hiện của những con cá mập lớn khiến tình hình trở nên đáng lo ngại. Chính quyền địa phương quyết định đóng cửa các bãi biển thuộc phạm vi quản lý của thị trấn Cambridge, đồng thời cảnh báo người dân không xuống nước.

Lực lượng chức năng cũng triển khai hoạt động theo dõi cá mập nhằm kiểm soát nguy cơ đối với người tắm biển.

Trong khi đó, xác cá voi nặng hàng chục tấn vẫn nằm trên bờ, đặt ra bài toán khó cho các đơn vị xử lý. Việc di chuyển khối lượng khổng lồ này không thể thực hiện bằng phương tiện thông thường, nhất là khi xác con vật đã bắt đầu phân hủy.

Huy động cần cẩu 72 tấn, bãi biển vẫn chưa thể mở cửa

Ngày 30/9, các nhà thầu bắt đầu sử dụng máy móc hạng nặng, dây thừng và bạt chuyên dụng để di chuyển xác cá voi.

Tuy nhiên, kế hoạch ban đầu không diễn ra thuận lợi. Thiết bị được huy động không đủ khả năng nâng xác cá voi, khiến quá trình xử lý kéo dài hơn dự kiến.

Các công nhân phải mất nhiều giờ bọc xác cá voi bằng vật liệu bảo vệ, sau đó kéo khối lượng khổng lồ này khoảng 1,5 km dọc bờ biển đến khu vực gần câu lạc bộ cứu hộ.

Đến ngày 1/10, một cần cẩu có tải trọng 72 tấn được đưa tới hiện trường để hoàn tất việc nâng xác cá voi lên xe tải.

Theo ABC Australia, chiến dịch xử lý tiêu tốn khoảng 100.000 AUD, tương đương hơn 1,7 tỷ đồng. Xác cá voi sau đó được vận chuyển đến khu chôn lấp ở phía đông bắc Perth.

Đáng chú ý, trọng lượng xác cá voi đã giảm từ khoảng 31 tấn xuống còn 18 tấn do mất chất lỏng trong quá trình phân hủy.

Dù vật thể khổng lồ đã được di chuyển, chính quyền vẫn chưa thể lập tức mở cửa bãi biển.

Kết quả kiểm tra cho thấy nồng độ vi khuẩn tại một số khu vực nước biển vượt mức an toàn. Vì vậy, hoạt động bơi lội và vui chơi dưới nước tiếp tục bị hạn chế.

Đến ngày 6/10, chính quyền thị trấn Cambridge thông báo các mẫu nước mới đã đạt yêu cầu về chất lượng. Những bãi biển thuộc phạm vi quản lý được phép mở cửa trở lại từ sáng 7/10.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng vẫn khuyến cáo người dân theo dõi cảnh báo cá mập, bởi những phần còn sót lại từ xác cá voi có thể tiếp tục thu hút chúng đến gần bờ.

Sự việc tại City Beach cho thấy những hiện tượng tự nhiên bất ngờ có thể ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động du lịch, ngay cả tại các địa điểm nổi tiếng.

Đối với du khách đến Australia, nếu phát hiện xác động vật biển lớn dạt vào bờ, cần giữ khoảng cách, tránh xuống nước tại khu vực có cảnh báo cá mập và tuân thủ hướng dẫn của lực lượng cứu hộ.

Việc tiếp cận để chụp ảnh quá gần không chỉ tiềm ẩn rủi ro mà còn có thể cản trở công tác xử lý của cơ quan chức năng.

Theo ABC Australia, PerthNow, chính quyền thị trấn Cambridge (Australia)