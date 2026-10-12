Tịch thu "3 quả trứng vàng" nặng 1,29 kg, trị giá hơn 4,5 tỷ đồng ngay tại sân bay

Ngày 8/10, lực lượng hải quan tại Sân bay quốc tế Hazrat Shahjalal của Bangladesh đã thu giữ 1,29 kg vàng dạng bột nhão từ một hành khách vừa nhập cảnh.

Trước đó, nhận được tin báo về một vụ nghi buôn lậu vàng, đội kiểm soát hải quan đã triển khai giám sát tại nhiều khu vực trong sân bay từ khoảng 6h30 sáng.

Sau khi hành khách hoàn tất thủ tục nhập cảnh và di chuyển đến băng chuyền hành lý số 2, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra.

Qua khám xét, hải quan phát hiện 3 khối vàng dạng bột nhão hình bầu dục, mỗi khối nặng khoảng 430 gram. Toàn bộ số vàng được bọc bằng băng dính trắng và giấu trong trực tràng của hành khách nhằm qua mặt lực lượng an ninh.

Theo thông cáo của cơ quan thuế và hải quan, số vàng thu giữ có độ tinh khiết 24 karat. Kết quả đánh giá của thợ kim hoàn cho thấy sau khi tinh luyện, 1,29 kg vàng dạng bột nhão có thể thu được khoảng 1 kg vàng nguyên chất.

Giới chức ước tính số vàng có giá trị thị trường khoảng hơn 174.000 USD, tương đương hơn 4,5 tỷ đồng theo tỷ giá hiện tại.

Hiện lực lượng hải quan đang hoàn tất các thủ tục pháp lý để khởi tố vụ án hình sự liên quan đến hành vi vận chuyển vàng trái phép.

Theo The Financial Express