Tỷ phú Jeff Bezos: AI sẽ tạo ra kỷ nguyên các gia đình chỉ cần 1 người đi làm

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News, tỷ phú Jeff Bezos nói với người dẫn Bret Baier rằng nếu AI giúp năng suất của nền kinh tế tăng mạnh như ông kỳ vọng, mô hình hộ gia đình hai nguồn thu nhập có thể không còn là lựa chọn bắt buộc với nhiều gia đình.

“Bạn sẽ không cần một hộ gia đình có 2 người kiếm tiền”, Bezos nói. Ông cho rằng những gia đình vẫn muốn duy trì mô hình này có thể tiếp tục, nhưng nếu không muốn, một trong hai người có thể rút khỏi lực lượng lao động.

Theo Bezos, năng suất tăng nhờ AI cũng có thể giúp một bộ phận người lao động chọn tuần làm việc ngắn hơn. Thay vì làm 5 ngày mỗi tuần như truyền thống, một số người có thể chỉ cần làm 3 ngày vẫn đủ nuôi sống gia đình.

“Một số người cũng sẽ quyết định rằng họ có thể chu cấp cho gia đình bằng cách làm việc 3 ngày mỗi tuần. Đó là ý nghĩa của năng suất trong nền kinh tế”, Bezos chia sẻ quan điểm trong cuộc phỏng vấn.

Nhận định của Bezos đi ngược lại nỗi lo phổ biến rằng AI sẽ khiến hàng triệu người mất việc. Theo ông, nếu công nghệ này thực sự giúp nền kinh tế tạo ra nhiều của cải hơn với cùng lượng lao động, người dân sẽ có thêm quyền lựa chọn: làm ít hơn, dành nhiều thời gian hơn cho gia đình hoặc rời khỏi thị trường lao động nếu không còn nhu cầu tài chính bắt buộc.

Tuy nhiên, chính sự lựa chọn đó có thể tạo ra thách thức mới cho doanh nghiệp. Bezos cho rằng nếu nhiều người không còn cần làm 2 công việc, hoặc có thể sống tốt với số ngày làm việc ít hơn, các công ty sẽ gặp khó hơn trong tuyển dụng.

Ông nó: “Việc tuyển người thực ra sẽ trở nên khó khăn, bởi năng suất của nền kinh tế sẽ khiến những người không muốn làm hai việc cùng lúc không cần phải làm nữa.”

Bezos, hiện là người giàu thứ 3 thế giới theo Business Insider, là một trong những tỷ phú công nghệ có cái nhìn lạc quan về AI. Ông cho rằng công nghệ này sẽ không chỉ giúp doanh nghiệp tăng hiệu quả hoạt động, mà còn có thể thay đổi cách con người tổ chức công việc và cuộc sống.

Quan điểm của Bezos tương đồng với một số lãnh đạo công nghệ khác, những người tin rằng AI có thể mở ra thời kỳ năng suất cao hơn, rút ngắn thời gian làm việc và tăng quyền tự chủ cho người lao động. Thay vì nhìn AI chỉ như công cụ thay thế con người, nhóm này cho rằng công nghệ có thể giúp con người làm được nhiều hơn trong thời gian ngắn hơn.

Dù vậy, viễn cảnh mà Bezos mô tả vẫn còn nhiều điều kiện đi kèm. Năng suất tăng không tự động đồng nghĩa người lao động sẽ được làm ít hơn hoặc giữ nguyên thu nhập. Điều đó còn phụ thuộc vào cách doanh nghiệp phân chia lợi ích từ AI, chính sách tiền lương, quy định lao động và vị thế thương lượng của người lao động.

Thực tế, nhiều công ty vẫn đang cắt giảm nhân sự khi triển khai công nghệ mới hoặc tái cấu trúc hoạt động. Trước đó, Reuters đưa tin, Amazon gần đây cũng tiếp tục giảm việc làm ở một số bộ phận, trong đó có mảng bán lẻ.

Theo BI﻿