Bill Gates: Tôi đóng thuế nhiều hơn bất cứ ai, 10 tỷ đô tôi cũng sẵn sàng

"Tôi đã nộp hơn 10 tỷ USD tiền thuế, nhiều hơn bất kỳ ai khác. Nếu phải nộp 20 tỷ USD thì cũng không sao. Nhưng nếu nói tôi phải nộp 100 tỷ USD, tôi sẽ phải tính xem mình còn lại bao nhiêu", ông Gates nói với người dẫn chương trình Andrew Ross Sorkin.

Ngay sau đó, ông nói thêm: "Xin lỗi, tôi chỉ đùa chút thôi".

Thời điểm ấy, bà Warren đang vận động tranh cử tổng thống Mỹ với đề xuất áp thuế tài sản hằng năm 2% đối với hộ gia đình có tài sản ròng vượt 50 triệu USD. Mức thuế cao nhất được nâng lên 6% đối với các khối tài sản trên 1 tỷ USD, nhằm tạo nguồn tài chính cho chương trình chăm sóc sức khỏe toàn dân Medicare for All.

Dù tuyên bố không muốn đưa ra quan điểm chính trị, ông Gates vẫn bày tỏ nghi ngờ về khả năng bà Warren sẵn sàng trao đổi với những người sở hữu khối tài sản lớn.

Ngày hôm sau, bà Warren đáp lại trên Twitter rằng bà luôn sẵn lòng gặp gỡ những người có quan điểm khác biệt. Bà cũng đề nghị giải thích trực tiếp cho ông Gates số thuế thực tế phải nộp, đồng thời khẳng định con số đó không phải 100 tỷ USD.

Theo Forbes, tài sản của Bill Gates vào tháng 11/2019 ước tính khoảng 107 tỷ USD. Với mức thuế cao nhất 6%, số tiền ông có thể phải nộp trong năm đầu tiên vào khoảng 6,4 tỷ USD, thấp hơn nhiều so với con số 100 tỷ USD được nhắc đến.

Tuy nhiên, đây chỉ là phép tính giả định bởi đề xuất thuế tài sản của bà Warren chưa bao giờ trở thành luật.

Sáu năm sau, Bill Gates đưa ra một quyết định liên quan đến khối tài sản còn lớn hơn nhiều so với số thuế từng khiến ông băn khoăn.

Ngày 8/5/2025, trong bài viết mang tên "Chương cuối trong sự nghiệp của tôi" đăng trên blog Gates Notes, tỷ phú Mỹ thông báo Quỹ Gates sẽ chi khoảng 200 tỷ USD trong 20 năm tiếp theo và chính thức đóng cửa vào ngày 31/12/2045.

Ông đồng thời tuyên bố tài sản cá nhân sẽ giảm 99% vào thời điểm quỹ kết thúc hoạt động. Tài sản ròng của Bill Gates trong ngày công bố kế hoạch vào khoảng 108 tỷ USD.

Bill Gates khẳng định ông không muốn được nhớ đến như một người qua đời mà vẫn sở hữu khối tài sản khổng lồ.

Dù vậy, 200 tỷ USD là tổng nguồn lực Quỹ Gates dự kiến chi trong hai thập kỷ, không đồng nghĩa toàn bộ số tiền này được trích trực tiếp từ tài sản cá nhân hiện tại của ông.

Đáng chú ý, Bill Gates không hoàn toàn phản đối việc tăng thuế đối với người giàu. Cuối năm 2019, ông từng thừa nhận bản thân nên đóng thuế nhiều hơn, đồng thời ủng hộ việc đánh thuế thu nhập từ chuyển nhượng vốn tương đương thu nhập thông thường và tăng thuế thừa kế.

Đến nay, các đề xuất đánh thuế tài sản giới siêu giàu vẫn gây tranh luận tại Mỹ. Tại California, Giám đốc điều hành Coinbase Brian Armstrong từng chỉ trích đề xuất thuế đối với các tỷ phú và cho biết có thể rời bang nếu chính sách được áp dụng.

Theo Yahoo Finance